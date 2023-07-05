مجموعة أرماني تتلألأ في أسبوع الأزياء الراقية في باريس- (صور)

باريس: اتسمت مجموعة الأزياء الراقية لموسم الخريف للمصمم جورجيو أرماني باللمسات اللامعة والبراقة إذ تهادت العارضات وهن يرتدين بذلات وفساتين متلألئة.

واختار المصمم البالغ من العمر 88 عاما مجموعة من الألوان الداكنة في تصميماته وتركزت أغلبها على الأحمر والأسود والذهبي.

وغطى المصمم الإيطالي الفساتين الحمراء بصفوف من الخرز باللون نفسه بينما زين معظم سترات السهرة بزخارف على شكل أزهار. وظهرت ورود ثلاثية الأبعاد بجميع الأحجام في مجموعته بالكامل لتبرز الياقات وتزين الأكتاف.

وتهادت العارضات بأحذية ذات كعوب عالية ومقدمة مدببة برزت من تحت أطراف التنانير والسراويل الحريرية.

واكتملت الإطلالات بتسريحات شعر لامعة مشدودة للوراء وحقائب يد صغيرة وأقراط مميزة.

وأنهى المصمم الإيطالي العرض بفستان زفاف قرمزي غطيت فيه منطقة الصدر البيضاء بأزهار باللون الأحمر.

وكان من بين الحاضرين في الصف الأول الممثلة الأمريكية سيدني سويني والممثل الأمريكي نواه سنتينيو والممثلة البريطانية إيما تومسون. ويختتم أسبوع الأزياء الراقية في باريس فعالياته غدا الخميس ويضم عروضا لشانيل وبلنساياجا المملوكة لمجموعة كريرينج وديور وفندي.

(رويترز)