مجموعة‭ ‬‮«‬إيكواس‮»‬‭ ‬الافريقية‭ ‬تهدد‭ ‬انقلابيي‭ ‬النيجر‭ ‬باستخدام‭ ‬القوة‭… ‬وماكرون‭: ‬باريس‭ ‬سترد‭ ‬بشدة‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬هجوم‭ ‬على‭ ‬مصالحها

لندن – «القدس العربي»- ووكالات: فرضت دول غرب أفريقيا، أمس الأحد، حصاراً اقتصادياً على النيجر، معلّقةً “جميع التبادلات التجارية والمالية” معه، وأمهلت الانقلابيين أسبوعاً لإعادة الانتظام الدستوري الى الحكم، من دون أن تستبعد “استخدام القوة”.
وفي الأثناء، تجمع آلاف المتظاهرين تأييداً للعسكريين الانقلابيين أمام سفارة فرنسا في نيامي صباحاً، قبل أن يتم تفريقهم بواسطة القنابل المسيلة للدموع. وحاول البعض اقتحام المبنى، بينما انتزع آخرون اللوحة التي تحمل عبارة “سفارة فرنسا في النيجر” وداسوها ووضعوا مكانها علمي روسيا والنيجر.
وندّدت باريس بالتظاهرة، وحذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أنه “لن يتسامح مع أي هجوم ضد فرنسا ومصالحها”، مهدداً بأن باريس سترد “فوراً وبشدّة”.
وعقدت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (التي تضم 15 دولة بينها النيجر) قمة استثنائية، أمس الأحد، في أبوجا برئاسة الرئيس النيجيري بولا تينوبو الذي يترأس الجماعة الإقليمية منذ مطلع الشهر الحالي.
وطلبت الجماعة “الإفراج الفوري” عن الرئيس و”العودة الكاملة الى الانتظام الدستوري في جمهورية النيجر”، وذلك وفق قرارات صادرة في ختام القمة. وحذّرت من أنه في حال “عدم تلبية (المطالب) ضمن مهلة أسبوع”، ستقوم الجماعة “باتخاذ كل الإجراءات الضرورية (…) وهذه الإجراءات قد تشمل استخدام القوة”.
كما قررت المنظمة الإقليمية “تعليق جميع المبادلات التجارية والمالية” بين الدول الأعضاء والنيجر.
والنيجر بلد يبلغ عدد سكانه 20 مليون نسمة، وهو من أفقر دول العالم رغم موارده من اليورانيوم.
كما تقرر فرض عقوبات مالية أخرى منها “تجميد أصول المسؤولين العسكريين المتورطين في محاولة الانقلاب”. وقال تينوبو: “لم يعد الوقت مناسبًا لنا لإرسال إشارات إنذار”، وأضاف ” حان وقت التحرّك”.
وشارك رئيس تشاد محمد إدريس ديبي إيتنو في القمة رغم أن بلاده ليست عضواً في الجماعة الاقتصادية، ولكنها جارة للنيجر وهي أيضا قوة عسكرية في منطقة الساحل متحالفة مع فرنسا.
وتوجه بعدها إلى نيامي، الأحد، في إطار “مبادرة تشادية”، “ليرى ما يمكن أن يقدمه في سبيل تسوية الأزمة” في النيجر، بحسب ما أكد المتحدث باسم الحكومة التشادية عزيز محمد صالح.
وفي نيامي، دان المجلس العسكري المنبثق من الانقلاب، مساء السبت، القمة التي تهدد في رأيه بـ “تدخل عسكري وشيك في نيامي بالتعاون مع دول أفريقية غير منتسبة إلى المنظمة وبعض الدول الغربية”.