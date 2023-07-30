مجموعة‭ ‬‮«‬إيكواس‮»‬‭ ‬الافريقية‭ ‬تهدد‭ ‬انقلابيي‭ ‬النيجر‭ ‬باستخدام‭ ‬القوة‭… ‬وماكرون‭: ‬باريس‭ ‬سترد‭ ‬بشدة‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬هجوم‭ ‬على‭ ‬مصالحها

لندن‭ – ‬‮«‬القدس‭ ‬العربي‮»‬‭- ‬ووكالات‭:‬ ‭ ‬فرضت‭ ‬دول‭ ‬غرب‭ ‬أفريقيا،‭ ‬أمس‭ ‬الأحد،‭ ‬حصاراً‭ ‬اقتصادياً‭ ‬على‭ ‬النيجر،‭ ‬معلّقةً‭ “‬جميع‭ ‬التبادلات‭ ‬التجارية‭ ‬والمالية‭” ‬معه،‭ ‬وأمهلت‭ ‬الانقلابيين‭ ‬أسبوعاً‭ ‬لإعادة‭ ‬الانتظام‭ ‬الدستوري‭ ‬الى‭ ‬الحكم،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تستبعد‭ “‬استخدام‭ ‬القوة‭”.‬

وفي‭ ‬الأثناء،‭ ‬تجمع‭ ‬آلاف‭ ‬المتظاهرين‭ ‬تأييداً‭ ‬للعسكريين‭ ‬الانقلابيين‭ ‬أمام‭ ‬سفارة‭ ‬فرنسا‭ ‬في‭ ‬نيامي‭ ‬صباحاً،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تفريقهم‭ ‬بواسطة‭ ‬القنابل‭ ‬المسيلة‭ ‬للدموع‭. ‬وحاول‭ ‬البعض‭ ‬اقتحام‭ ‬المبنى،‭ ‬بينما‭ ‬انتزع‭ ‬آخرون‭ ‬اللوحة‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬عبارة‭ “‬سفارة‭ ‬فرنسا‭ ‬في‭ ‬النيجر‭” ‬وداسوها‭ ‬ووضعوا‭ ‬مكانها‭ ‬علمي‭ ‬روسيا‭ ‬والنيجر‭.‬

وندّدت‭ ‬باريس‭ ‬بالتظاهرة،‭ ‬وحذر‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬من‭ ‬أنه‭ “‬لن‭ ‬يتسامح‭ ‬مع‭ ‬أي‭ ‬هجوم‭ ‬ضد‭ ‬فرنسا‭ ‬ومصالحها‭”‬،‭ ‬مهدداً‭ ‬بأن‭ ‬باريس‭ ‬سترد‭ “‬فوراً‭ ‬وبشدّة‭”.‬

وعقدت‭ ‬الجماعة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬لدول‭ ‬غرب‭ ‬أفريقيا‭ (‬التي‭ ‬تضم‭ ‬15‭ ‬دولة‭ ‬بينها‭ ‬النيجر‭) ‬قمة‭ ‬استثنائية،‭ ‬أمس‭ ‬الأحد،‭ ‬في‭ ‬أبوجا‭ ‬برئاسة‭ ‬الرئيس‭ ‬النيجيري‭ ‬بولا‭ ‬تينوبو‭ ‬الذي‭ ‬يترأس‭ ‬الجماعة‭ ‬الإقليمية‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭.‬

وطلبت‭ ‬الجماعة‭ “‬الإفراج‭ ‬الفوري‭” ‬عن‭ ‬الرئيس‭ ‬و‭”‬العودة‭ ‬الكاملة‭ ‬الى‭ ‬الانتظام‭ ‬الدستوري‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬النيجر‭”‬،‭ ‬وذلك‭ ‬وفق‭ ‬قرارات‭ ‬صادرة‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬القمة‭. ‬وحذّرت‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬حال‭ “‬عدم‭ ‬تلبية‭ (‬المطالب‭) ‬ضمن‭ ‬مهلة‭ ‬أسبوع‭”‬،‭ ‬ستقوم‭ ‬الجماعة‭ “‬باتخاذ‭ ‬كل‭ ‬الإجراءات‭ ‬الضرورية‭ (…) ‬وهذه‭ ‬الإجراءات‭ ‬قد‭ ‬تشمل‭ ‬استخدام‭ ‬القوة‭”.‬

كما‭ ‬قررت‭ ‬المنظمة‭ ‬الإقليمية‭ “‬تعليق‭ ‬جميع‭ ‬المبادلات‭ ‬التجارية‭ ‬والمالية‭” ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬والنيجر‭.‬

والنيجر‭ ‬بلد‭ ‬يبلغ‭ ‬عدد‭ ‬سكانه‭ ‬20‭ ‬مليون‭ ‬نسمة،‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬أفقر‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬رغم‭ ‬موارده‭ ‬من‭ ‬اليورانيوم‭.‬

كما‭ ‬تقرر‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬مالية‭ ‬أخرى‭ ‬منها‭ “‬تجميد‭ ‬أصول‭ ‬المسؤولين‭ ‬العسكريين‭ ‬المتورطين‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬الانقلاب‭”. ‬وقال‭ ‬تينوبو‭: “‬لم‭ ‬يعد‭ ‬الوقت‭ ‬مناسبًا‭ ‬لنا‭ ‬لإرسال‭ ‬إشارات‭ ‬إنذار‭”‬،‭ ‬وأضاف‭ ” ‬حان‭ ‬وقت‭ ‬التحرّك‭”.‬

وشارك‭ ‬رئيس‭ ‬تشاد‭ ‬محمد‭ ‬إدريس‭ ‬ديبي‭ ‬إيتنو‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬ليست‭ ‬عضواً‭ ‬في‭ ‬الجماعة‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬ولكنها‭ ‬جارة‭ ‬للنيجر‭ ‬وهي‭ ‬أيضا‭ ‬قوة‭ ‬عسكرية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الساحل‭ ‬متحالفة‭ ‬مع‭ ‬فرنسا‭.‬

وتوجه‭ ‬بعدها‭ ‬إلى‭ ‬نيامي،‭ ‬الأحد،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ “‬مبادرة‭ ‬تشادية‭”‬،‭ “‬ليرى‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يقدمه‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تسوية‭ ‬الأزمة‭” ‬في‭ ‬النيجر،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أكد‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭ ‬التشادية‭ ‬عزيز‭ ‬محمد‭ ‬صالح‭.‬

وفي‭ ‬نيامي،‭ ‬دان‭ ‬المجلس‭ ‬العسكري‭ ‬المنبثق‭ ‬من‭ ‬الانقلاب،‭ ‬مساء‭ ‬السبت،‭ ‬القمة‭ ‬التي‭ ‬تهدد‭ ‬في‭ ‬رأيه‭ ‬بـ‭ “‬تدخل‭ ‬عسكري‭ ‬وشيك‭ ‬في‭ ‬نيامي‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬أفريقية‭ ‬غير‭ ‬منتسبة‭ ‬إلى‭ ‬المنظمة‭ ‬وبعض‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭”.‬