مجموعة الأزمات الدولية تدعو مجلس الأمن إلى إحداث تغييرات إضافية في نظام العقوبات المفروضة على مؤسسة الاستثمار الليبية

طرابلس – «القدس العربي»: دعت مجموعة الأزمات الدولية، مجلس الأمن الدولي إلى إحداث تغييرات إضافية في نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار دون انتظار تسوية الأزمة السياسية الممتدة في ليبيا.

ورأت المجموعة غير الحكومية، في تقرير حديث لها صدر الخميس الماضي، أنه بدلًا من انتظار تسوية للأزمة، فإن على مجلس الأمن وضع شروط واقعية لإحداث تخفيف أوسع للعقوبات على المدى البعيد، بينما ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار اتخاذ خطوات لتعزيز مصداقيتها.

وتخضع المؤسسة الليبية للاستثمار لعقوبات الأمم المتحدة منذ الثورة على نظام العقيد معمر القذافي في العام 2011. وتتحكم المؤسسة في شبكة واسعة من الصناديق الفرعية التي تبلغ قيمتها نحو 70 مليار دولار، ولا يزال نصف ذلك المبلغ على الأقل مجمدًا، مما حد بشدة من نمو مؤسسة الاستثمار، وفق مجموعة الأزمات.

وفي العام 2024، قدمت السلطات الليبية طلبًا لمجلس الأمن، لإجراء إصلاحات تسمح لها بإعادة استثمار بعض الأصول المجمدة. وفي يناير 2025، لبى المجلس بعض الطلبات، حيث سمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإعادة استثمار أصولها المالية في الخارج مع بقائها مجمدة.

وحض تقرير مجموعة الأزمات مجلس الأمن الدولي على اتخاذ أربعة إجراءات تصحيحية، لمعالجة القصور الذي وقع فيه نظام العقوبات، من بينها إصلاح عناصر إضافية في العقوبات تمنع نمو مؤسسة الاستثمار، مثل السماح بإعادة الاستثمار المنخفض المخاطر للأصول غير النقدية، وفي الوقت نفسه إبقاء الأصول والفوائد المترتبة عليها مجمدة.

هذا إلى جانب نظر مجلس الأمن ومؤسسة الاستثمار في إقامة مشروع ريادي، يدير فيه شركاء المؤسسة بالإضافة إلى طرف ثالث ذي مصداقية، مثل الأمم المتحدة أو البنك الدولي، جزءًا من الأصول المجمدة على نحو مشترك.

وأوصت مجموعة الأزمات مؤسسة الاستثمار باتخاذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال، مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ سانتياغو المتعلقة بالممارسات المثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها.

كما حضت مجلس الأمن على وضع أهداف مرحلية واقعية لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية، وإجراء انتخابات في البلاد قريبًا، وفق تعبيرها.

ورأت مجموعة الأزمات أن هذه الإصلاحات لا تشكل مخاطر تذكر، ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية وخلصت إلى القول: «من شأن هذه الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن، والتي إذا تركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية، وغير مناسبة للظروف الراهنة».

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، قرر مجلس الأمن الدولي السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإعادة استثمار أصولها المالية في الخارج مع بقائها مجمدة، استجابة لطلب المؤسسة لاستثمار الأرصدة النقدية غير المستثمرة، للمحافظة على قيمتها وتجنب الخسائر.

وأوصى فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بالسماح لمؤسسة الاستثمار الليبية باستثمار احتياطاتها النقدية التي تحتفظ بها حاليًا مؤسسات مالية أوروبية في ودائع لأجل منخفضة المخاطر، والاحتياطات النقدية التي يحتفظ بها مديرو صناديق الاستثمار في أدوات الدخل الثابت، على أن تظل الفائدة المستحقة على الاستثمارات مجمدة.

وحظيت مسودة القرار التي قدمتها المملكة المتحدة على موافقة 14 عضوًا وامتناع روسيا عن التصويت.

وتضمن القرار فقرات تأخذ في الاعتبار تقرير وتوصيات فريق الخبراء، بإدخال تغييرات على تجميد الأصول استنادًا إلى خطة الاستثمار التي وضعتها الهيئة الليبية للاستثمار والوضع السياسي في ليبيا.

ورحبت المؤسسة الليبية للاستثمار بقرار مجلس الأمن الدولي السماح لها باستثمار الأصول المجمدة، ووصفته بأنه خطوة نحو تعديل تدابير تجميد الأصول الليبية للسماح بإعادة استثمارها، ويعكس نجاحها في تعزيز الحكومة والشفافية، واعتماد المعايير الدولية لإعداد القوائم المالية المجمعة.

وأوضحت ، في بيان، أن القرار رقم 2769 للعام 2025 نص على السماح لها باستثمار الاحتياطيات النقدية المجمدة في ودائع زمنية لدى المؤسسات المالية الدولية قليلة المخاطر مع بقائها مجمدة مع عوائدها كما كفل القرار للمؤسسة إعادة استثمار النقد المتراكم لدى مدراء صناديق الاستثمار مع بقائه وعوائده مجمدة.

ونص القرار أيضاً على إعادة النظر خلال الفترة المقبلة في باقي بنود خطة إعادة استثمار الأصول المجمدة قصيرة المدى، التي سبق وأن قدمتها لمجلس الأمن في بداية العام الماضي، وفق البيان.

وقالت المؤسسة إن القرار يعكس الثقة العالية التي بنتها على المستوى الوطني والدولي، وجهودها خلال السنوات الماضية لتعزيز الحوكمة والشفافية والامتثال لمبادئ سانتياغو، إلى جانب نجاح المؤسسة في اعتماد المعايير الدولية لإعداد القوائم المالية المجمعة وتدقيقها واعتماد استراتيجية واضحة لإدارة الأصول، ما انعكس على تعزيز مكانة المؤسسة كصندوق سيادي ملتزم بأعلى المعايير الدولية.

وشددت على أن سماح مجلس الأمن بإعادة استثمار الاحتياطات النقدية المجمدة جاء نتيجة جهد مشترك مع اللجنة الخاصة المعنية بليبيا التابعة للمجلس على مدار السنوات الماضية لمعالجة الآثار السلبية للتدابير المفروضة على أصول المؤسسة منذ العام 2011.

وترى المؤسسة أن هذا القرار بشكل خطوة في الاتجاه الصحيح لتعديل تدابير تجميد الأصول، والسماح بإعادة استثمارها لتعظيم قيمتها، والمحافظة عليها من مخاطر التآكل وفقد القيمة، معبرة عن تطلعها للتعاون مع اللجنة المعنية بليبيا من أجل اعتماد باقي بنود خطة إعادة استثمار الأصول المجمدة لتحقيق أهداف وفلسفة فرض تدابير تجميد الأصول الليبية للمحافظة عليها الصالح الشعب الليبي.

وأشادت المؤسسة بتفهم وتعاون جميع الدول الأعضاء في اللجنة المعنية بليبيا مع جهود المؤسسة المعالجة الآثار السلبية المترتبة على تنفيذ تدابير تجميد الأصول الليبية، مؤكدة أن قرار مجلس الأمن نص على استمرار هذه الأصول والعوائد المحققة مجمدة وفقاً لتدابير التجميد الصادرة بموجب قرارات المجلس، وأنها لا تسعى لرفع تدابير تجميد الأصول وإنما إعادة استثمارها مع بقائها مجمدة.