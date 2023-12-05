مجموعة التنسيق العربية تعلن في كوب 28 تخصيص 10 مليارات دولار لدعم انتقال الطاقة- (تدوينة)

دبي: قالت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الثلاثاء إن مجموعة التنسيق العربية أعلنت على هامش مشاركتها قمة الأمم المتحدة للمناخ كوب 28 أنها ستخصص عشرة مليارات دولار لدعم تحول الطاقة حتى عام 2030.

مجموعة التنسيق العربية تعلن خلال #COP28 عن تخصيص 10 مليارات دولار لدعم التحول العادل للطاقة المتجددة #وام https://t.co/80QPw7Nst2 pic.twitter.com/iZr1LmW7s0 — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) December 5, 2023

وأضافت الوكالة أن التمويل الذي قدمته المجموعة، وهي تحالف استراتيجي لمؤسسات تنمية إقليمية ودولية، يهدف إلى “دعم التحول العادل للطاقة النظيفة في البلدان النامية”.

(رويترز)