سياسة | عربي

مجموعة التنسيق العربية تعلن في كوب 28 تخصيص 10 مليارات دولار لدعم انتقال الطاقة- (تدوينة)

5 - ديسمبر - 2023

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دبي: قالت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الثلاثاء إن مجموعة التنسيق العربية أعلنت على هامش مشاركتها قمة الأمم المتحدة للمناخ كوب 28 أنها ستخصص عشرة مليارات دولار لدعم تحول الطاقة حتى عام 2030.

وأضافت الوكالة أن التمويل الذي قدمته المجموعة، وهي تحالف استراتيجي لمؤسسات تنمية إقليمية ودولية، يهدف إلى “دعم التحول العادل للطاقة النظيفة في البلدان النامية”.

(رويترز)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 5, 2023 الساعة 5:49 م

    هل التنسيق العربية هي نفسها الدول العربية المطبعة مع المحتل اللعين لأرض فلسطين الذي يقتل ويشرد الفلسطينيين منذ 1919 وإلى يوم الناس هذا ☹️🇵🇸🤕✌️🔥🐒

    رد

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