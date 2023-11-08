مجموعة السبع تؤكد دعمها “هدنات وممرات إنسانية” في غزة

طوكيو: أكد وزراء خارجية دول مجموعة السبع الأربعاء دعمهم “هدنات وممرات إنسانية” في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس، من دون الدعوة إلى وقف إطلاق النار.

وقال الوزراء في بيان مشترك إثر اجتماع في طوكيو “نشدد على الحاجة إلى تحرك طارئ لمواجهة الأزمة الإنسانية المتدهورة في غزة… ندعم هدنات إنسانية وممرات من أجل تسهيل المساعدة المطلوبة بشكل عاجل، وتنقل المدنيين، وإطلاق الرهائن” الذين تحتجزهم حماس منذ هجومها في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

وجاء في البيان أيضاً أنّ الوزراء يؤكدون “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وعن شعبها بما يتوافق مع القانون الدولي في إطار سعيها لمنع تكرار” الهجمات التي شنّتها حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

وأضاف البيان “نحضّ إيران على الامتناع عن تقديم دعم لحركة حماس وعن اتخاذ المزيد من الإجراءات التي تزعزع استقرار الشرق الأوسط، بما في ذلك دعم حزب الله اللبناني وغيره من الجهات غير الحكومية”، داعياً طهران إلى “استخدام نفوذها لدى تلك المجموعات لتهدئة التوترات الإقليمية”.

(أ ف ب)