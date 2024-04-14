مجموعة السبع تتعهد “تقديم مزيد من المساعدة الإنسانية” للفلسطينيين في غزة

روما: تعهد قادة مجموعة السبع الذين عقدوا الأحد اجتماعا عبر الفيديو أن يعززوا “تعاونهم” بهدف “تقديم مزيد من المساعدة الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة”.

وأعلن قادة الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان في بيان للرئاسة الإيطالية للمجموعة “سنعزز تعاوننا (…) لتقديم مزيد من المساعدة الإنسانية إلى الفلسطينيين”.

(أ ف ب)