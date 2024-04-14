سياسة | دولي

مجموعة السبع تتعهد “تقديم مزيد من المساعدة الإنسانية” للفلسطينيين في غزة

14 - أبريل - 2024

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روما: تعهد قادة مجموعة السبع الذين عقدوا الأحد اجتماعا عبر الفيديو أن يعززوا “تعاونهم” بهدف “تقديم مزيد من المساعدة الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة”.
وأعلن قادة الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان في بيان للرئاسة الإيطالية للمجموعة “سنعزز تعاوننا (…) لتقديم مزيد من المساعدة الإنسانية إلى الفلسطينيين”.
(أ ف ب)

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  1. يقول ابن آكسيل:
    أبريل 14, 2024 الساعة 6:30 م

    هههها ……! يضحكون على من ……؟ لن يبقى منكم واحد في الحكم قريبا و في اول انتخابات ……! مسرحياتكم لا تنطلي حتى على الاطفال ……! ههها

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  2. يقول فصل الخطاب:
    أبريل 14, 2024 الساعة 6:57 م

    لعنة الله على مجموعة السبع ما نفع مساعدتكم القذرة و أطفال غزة العزة يتعرضون لإبادة حقيقية من عصابة الشر الصهيونية المدعومة بالسلاح الفتاك الأمريكي الذي يحول أجساد الفلسطينيين إلى أشلاء هذي شهور وشهور وشهور ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🔥

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