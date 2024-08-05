مجموعة السبع تحث على خفض التصعيد في الشرق الأوسط وسط احتمالات اتساع رقعة الصراع

برلين: دعت مجموعة السبع اليوم الاثنين إلى ضبط النفس وخفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، قائلة إن الأحداث الأخيرة “تهدد بإذكاء نيران صراع أوسع نطاقا في المنطقة”.

ودعت المجموعة في بيان “جميع الأطراف مرة أخرى إلى التوقف عن الانخراط في دوامة العنف الانتقامي المدمر الحالية، وخفض التوتر والمضي بشكل بناء نحو خفض التصعيد”.

(رويترز)