سياسة | دولي

مجموعة السبع تحث على خفض التصعيد في الشرق الأوسط وسط احتمالات اتساع رقعة الصراع

5 - أغسطس - 2024

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برلين: دعت مجموعة السبع اليوم الاثنين إلى ضبط النفس وخفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، قائلة إن الأحداث الأخيرة “تهدد بإذكاء نيران صراع أوسع نطاقا في المنطقة”.

ودعت المجموعة في بيان “جميع الأطراف مرة أخرى إلى التوقف عن الانخراط في دوامة العنف الانتقامي المدمر الحالية، وخفض التوتر والمضي بشكل بناء نحو خفض التصعيد”.

(رويترز)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أغسطس 5, 2024 الساعة 9:43 ص

    عليهم اللعنة جميعا عصابة الأشرار الفجار النازيين الفاشيين الصهاينة الملاعين هم ومجموعة الضباع التي لا تستقوي إلا على دماء العرب والمسلمين وخاصة الفلسطينيين هذي عقود وعقود وعقود وهم ينشرون الحروب و الدمار في الشرق الأوسط التعيس يا بئيس بقيادة شيطانة الحروب والخطوب أمريكا وبنتاغونها العفن النتن الذي يرسل أسلحته القذرة لقتل أطفال ونساء غزة العزة بلا خجل أو وجل ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒👿👹🚩

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  2. يقول تاريخ حروب الغرب وأتباعهم:
    أغسطس 5, 2024 الساعة 10:28 ص

    اتهم ستالن بمقولة موت امريء مصيبة بينما موت مليونا يعد إحصائية! أيا القائل، فإن قتل الفلسطينيين المتواصل يُسكت عنه وكأن ذلك طبيعي، ولكن حربا قد تضرب أوغادا وتؤدبهم وتريح أخيارا وتثلج صدورهم يطالب بمنعها!

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