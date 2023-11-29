مجموعة السبع تدعو للإفراج عن جميع الأسرى في إسرائيل وغزة

أنقرة: دعت دول مجموعة الدول الصناعية السبع “جي 7” إلى الإفراج عن جميع الأسرى في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وإجلاء الأجانب من المنطقة.
جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية دول المجموعة، نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء.
وأكد البيان أن الهدنة الإنسانية خطوة مهمة من أجل الإفراج عن جميع الأسرى، شاكرا مصر وقطر إزاء جهودهما في تحقيقها.
وجدد دعمه تمديد الهدنة الإنسانية من أجل زيادة المساعدات للمنطقة، مشددا على ضرورة بذل الجهود اللازمة لتوفير المساعدات الإنسانية للمدنيين بما فيها الغذاء والمياه والوقود والمواد الطبية.
وبوساطة قطرية مصرية أمريكية، بدأت في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، هدنة إنسانية استمرت 4 أيام، وأُعلن مساء الاثنين تمديدها يومين إضافيين، ومن بين بنودها وقف مؤقت لإطلاق النار، وتبادل أسرى، وإدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، حيث يعيش نحو 2.3 مليون فلسطيني تضرروا من حرب مدمرة تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
(الأناضول)
مع ضمانات بعدم اعادة الاعتقال,,,, يجب ان لا تأخذ شروط الهدنة كمسلمات، حيث ان ظروف الارض متغيرة،، ومع تكشف حجم جرائم الابادة والدمار،،، يجب ان يكون من مطالب التفاوض من قبل الوسطاء البدء بمحاكمة الكيان على جرائم الابادة والتطهير وادخال لجان تفتيش لمعاينة وتوثيق الدمار والضحايا,,, ليس الزاما في هذه المرحلة يوم هدنة مقابل عشر محتجزين،،، وانما يمكن حسب امكانيات المقاومة في ظل تواجد قوات الاحتلال في القطاع والخروقات الجوية والبرية والبحرية يمكن ان يكون كل اسبوع هدنة مقابل محتجز واحد!!! ولا ننسى ان هناك جثث لثلاث جنود تم سحلهم من دبابة مع اسير اخر يمكن تبادلهم مقابل جميع جثامين الشهداء المحتجزة قبل الدخول في اي مفاوضات حول الاسرى من جنود الاحتلال وهو ما سيتم اصلا بعد انتهاء حملة الابادة وانسحاب الاحتلال والبدء بفتح ملفات حقيقية حول حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية وحريته وحق تقرير مصيره والعودة وانهاء هيمنة الاحتلال على الشعب الفلسطيني،، والا فالخيار مفتوح امام حركة التحرر الفلسطيني للكفاح حتى النصر والتحرير الكامل رغم انف الاحتلال،، فالمنطقة والعالم على صفيح ساخن، واي قطرة ماء عليه لا تتبخر، بل تبقى وتلتحم مع قطرات الماء الاخرى لتشكل طوفانا أكبر,,
الأولى أن تدعو لعدم التعرض لأطفال فلسطين سجنا وتعذيبا وتيتيما وقتلا، ولا للنساء ولا الأمهات ولا الأباء معيلي أبناء قصر!