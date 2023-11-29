مجموعة السبع تدعو للإفراج عن جميع الأسرى في إسرائيل وغزة

أنقرة: دعت دول مجموعة الدول الصناعية السبع “جي 7” إلى الإفراج عن جميع الأسرى في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وإجلاء الأجانب من المنطقة.

جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية دول المجموعة، نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء.

وأكد البيان أن الهدنة الإنسانية خطوة مهمة من أجل الإفراج عن جميع الأسرى، شاكرا مصر وقطر إزاء جهودهما في تحقيقها.

وجدد دعمه تمديد الهدنة الإنسانية من أجل زيادة المساعدات للمنطقة، مشددا على ضرورة بذل الجهود اللازمة لتوفير المساعدات الإنسانية للمدنيين بما فيها الغذاء والمياه والوقود والمواد الطبية.

وبوساطة قطرية مصرية أمريكية، بدأت في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، هدنة إنسانية استمرت 4 أيام، وأُعلن مساء الاثنين تمديدها يومين إضافيين، ومن بين بنودها وقف مؤقت لإطلاق النار، وتبادل أسرى، وإدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، حيث يعيش نحو 2.3 مليون فلسطيني تضرروا من حرب مدمرة تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

(الأناضول)