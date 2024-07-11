مجموعة السبع تندد بتوسيع إسرائيل المستوطنات في الضفة الغربية

روما: ندد وزراء خارجية مجموعة الدول السبع اليوم الخميس بخطوة إسرائيل لتوسيع مستوطناتها في الضفة الغربية المحتلة قائلين إن لها “نتائج سلبية على قضية السلام”.
وقالت إسرائيل الشهر الماضي إنها تعتزم إضفاء الصبغة القانونية على خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية، وإنشاء ثلاث مستوطنات جديدة، ومصادرة مساحات كبيرة من الأراضي التي يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة مستقلة عليها.
ونددت مجموعة السبع التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا واليابان وفرنسا وألمانيا وإيطاليا بهذه الخطوة وحثت إسرائيل على العدول عن قرارها.
وجاء في بيان للمجموعة “نؤكد من جديد التزامنا بالسلام الدائم والمستدام… على أساس حل الدولتين”.
كما دعا وزراء خارجية مجموعة السبع إسرائيل إلى الإفراج عن جميع عوائد الضرائب المحتجزة والمستحقة للسلطة الفلسطينية، قائلين إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في الضفة الغربية “حيوي للأمن الإقليمي”.
(رويترز)
لا يا “صديقي” لا يجوز؟
طنطنة وجعجة بلا طحين!
هذا لا يكفي
الطريقة الوحيدة لوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة هي فرض مجلس الأمن للامم المتحدة عقوبات اقتصادية ومالية وسياسية على اسراءيل.
تنديد في ……تنديد في ………تنديد، شبعنا تنديدات بينما الشعب الفلسطيني تتم إبادته على مرأى ومسمع العالم كله ، والله ينتقم من الزعماء العرب والمسلمين الذين اغمضوا أعينهم عن رؤية المجازر التي يتعرض لها أهلنا في غزة والضفة الغربية.
أخي عربي، ومنهم بشارون أسدوف أليس كذلك! تذكر فقط ماذا قال عن حماس قبل أيام قليلة من عملية ٧أكتوبر (تشرين أول) هو والسيسي فظّعوا بالطعن بالأخوان المسلمين وهم مع النظام السعودي والإناراتي بعتبرون حماس يد من أيدي الأخوان المسلمين!
تنددون و تنددون وتنددون و تزودوهم بافتك الاسلحة لقتل الابرياء على اي مبدا انتم الا تخجلون على انفسكم لقد فاحت رائحتكم النتنة و ظهر و بان حقدكم اللعين .
تنديد مقابل استيطان ……! ستدفعون جميعا ثمن تأييدكم الاعمى للصهاينة المجانين ان عاجل ان آجل ……! و بدأتم في دفع ذلك الثمن امام ما يحدث في امريكا و اوروبا
هذا العدو لا يفهم سوى واحدة فقط ، لغة قذائف الياسين والصواريخ والطائرات المسيرة ولغة القناصات .
من كثر اجتماعاتهم بالحكام العرب اصبحوا يتقنون لغة الشجب والاستنكار بإتقان .