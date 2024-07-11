مجموعة السبع تندد بتوسيع إسرائيل المستوطنات في الضفة الغربية

روما: ندد وزراء خارجية مجموعة الدول السبع اليوم الخميس بخطوة إسرائيل لتوسيع مستوطناتها في الضفة الغربية المحتلة قائلين إن لها “نتائج سلبية على قضية السلام”.

وقالت إسرائيل الشهر الماضي إنها تعتزم إضفاء الصبغة القانونية على خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية، وإنشاء ثلاث مستوطنات جديدة، ومصادرة مساحات كبيرة من الأراضي التي يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة مستقلة عليها.

ونددت مجموعة السبع التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا واليابان وفرنسا وألمانيا وإيطاليا بهذه الخطوة وحثت إسرائيل على العدول عن قرارها.

وجاء في بيان للمجموعة “نؤكد من جديد التزامنا بالسلام الدائم والمستدام… على أساس حل الدولتين”.

كما دعا وزراء خارجية مجموعة السبع إسرائيل إلى الإفراج عن جميع عوائد الضرائب المحتجزة والمستحقة للسلطة الفلسطينية، قائلين إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في الضفة الغربية “حيوي للأمن الإقليمي”.

(رويترز)