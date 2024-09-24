سياسة | دولي

مجموعة السبع: لن يستفيد أي بلد من التصعيد في الشرق الأوسط

منذ 6 ساعات

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نيويورك:  حذر وزراء خارجية مجموعة الدول السبع أمس الاثنين من أن التحركات والتحركات المضادة التي يشهدها الشرق الأوسط قد تؤدي إلى جر المنطقة إلى صراع أوسع نطاقا لن تستفيد منه أي دولة.

وقالت المجموعة في بيان عقب اجتماعها على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة “إن التحركات والتحركات المضادة تهدد بتفاقم هذه الدوامة الخطيرة من العنف وجر الشرق الأوسط بأكمله إلى صراع إقليمي أوسع نطاقا تكون له عواقب لا يمكن تصورها”.

ودعا البيان إلى وقف “الدوامة المدمرة الحالية”.

0رويترز)

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  1. يقول تاريخ حروب الغرب وأتباعهم:
    سبتمبر 24, 2024 الساعة 3:51 ص

    لن بستفيد الغربيون الذين يمولون ويسلحون الوجود الصهيوني وحماته!

    رد

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