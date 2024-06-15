مجموعة السبع: مفردة الدم ورطانة الخشب

ليس أيسر من إسباغ طابع الوحدة على قرارات قادة «مجموعة السبع» حين تنعقد قممهم ويكون على جدول أعمالها شؤون الشرق الأوسط وشجونه، عموماً؛ والتأييد العلني أو المضمر لهذه أو تلك من الملفات ذات الصلة بدولة الاحتلال الإسرائيلي، وما كان منها عالقاً صانع تأزّم على وجه التحديد، خصوصاً.

وهكذا، لم يُفاجأ (إلا السذّج عن سابق قصد وتصميم) باتحاد قادة كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، المجتمعين في باري الإيطالية، حول تأييد خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن بصدد حرب الإبادة الإسرائيلية ضدّ قطاع غزّة؛ ثمّ التوافق، من دون تحفظ كما يتوجب التشديد، على… السماح لوكالات أممية مثل غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بالعمل في القطاع من دون عائق.

ورغم أنّ اللغة التي اعتُمدت في صياغة البيان كانت من الطراز الخشبي المفتضَح، جرياً على عادة عريقة طبعت بيانات قمم الـG-7 منذ نواة التأسيس في ربيع 1973 حين كان السبعة 4 فقط (أمريكا والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا)؛ فإنّ الافتقار إلى قوّة فعل مقترنة بإطناب العبارة لاح هذه المرّة أشدّ إفصاحاً عن سلسلة العوائق التي حالت، على الدوام أيضاً، دون رفد مفردات الخشب بنبض الحياة.

على مرأى منهم ومسمع، ظلّ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يتعنت ويستهتر ويسخر ويزمجر؛ ومثل أحجار ثقيلة على طاولة اجتماعاتهم، ظلت تجثم قرارات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية ومجلس الأمن الدولي؛ وعلى مبعدة بحار أو محيطات كان وزير خارجية الولايات المتحدة يلفق الأكذوبة تلو الأخرى لصالح الاحتلال وحول خطة رئيسه نفسها، بينما تابع رئيس وكالة المخابرات المركزية سباقه مع الزمن لإنقاذ ولاية بايدن الرئاسية الثانية من عواقب انعدام اتفاق حول وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى وانسحاب الاحتلال…

القادة الآخرون، الآتون من برلين أو باريس أو لندن أو طوكيو أو روما أو أوتاوا، تابعوا السير خلف القطب الأكبر الذي تمثله واشنطن: رفض وقف إطلاق النار حين حرّم البيت الأبيض تمريره في مجلس الأمن الدولي، ثمّ الانفكاك في كثير أو قليل عن التحريم حين بات الاضطرار بوّابة لإنقاذ دولة الاحتلال من ذاتها اللاهثة إلى انتحار، ثمّ تحويل التحريم إلى توافق مطلق عندما أدرك بايدن أنّ قواعد اللعبة لا تتغير جذرياً فقط بل تهدد بنسف طرائق اللعب جمعاء.

والحال أنّ اللغات الخشبية، التي تطمر الملفات الفعلية الحارقة، أكثر من أن تُعدّ وتُحصى؛ على امتداد اجتماعات قمم الـ 20، أو الـ G-7 (حتى حين أُضيف إليها الاتحاد الروسي)، أو منتديات دافوس، أو مؤتمرات صندوق النقد الدولي، أو اجتماعات البنك الدولي. المعطيات الموسوعية تقول إنّ مجموعة السبع هذه تحتكر 60% من إجمالي الثروة العالمية (317 تريليون دولار، في سنة 2018 مثلاً)، ونسبة 32% إلى 42% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، عند 10% من مجموع سكان العالم.

الـ90% من شعوب الأرض هي التي تدفع أبهظ أثمان ذلك التقاسم غير العادل، ومواردها تلعب دور صنبور الطاقة ومنجم الموادّ الخام وسوق الاستهلاك في آن، ولا غنى عنها كي تدور آلة الاقتصاد الدولي، وكي يعرف الكبار أفضل طرائق استثمار خيرات الأرض، ثمّ أفضل أَوجُه التنعّم بها. الأخطر، ربما، أن الحيلة قد تنطلي على العديد من قادة الـ90%، فيتابع بعضهم المكوث في صفّ الضحية، تحت وهم ذاتيّ التوليد مفاده أنهم شركاء في صناعة نظام العلاقات الدولية، أو حتى في صناعة التاريخ ليس أقلّ!

ولعلّ الجديد الوحيد في اللغة الخشبية العتيقة المزمنة أنها، هذه المرّة، ملطخة بدماء عشرات آلاف المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ قطاع غزّة؛ والتاريخ، استطراداً، يقرأ مفردات الدم وليس رطانة الخشب.