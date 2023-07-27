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مجموعة جنرالات وضباط أمريكيين يزورون موريتانيا

منذ ساعتين

عبد الله مولود
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نواكشوط – «القدس العربي»:
بدأت مجموعة عسكرية أمريكية تضم 16 جنرالًا وضابطًا أمريكيًا الخميس زيارة لموريتانيا “لتعزيز التعاون والتبادل وتعزيز المصالح الأمنية المشتركة مع نظرائهم الموريتانيين”، وفقا لبيان نشرته السفارة الأمريكية في نواكشوط.
وأوضح البيان “أنه تقرر إيفاد هذه المجموعة إلى موريتانيا من قبل القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) لكون موريتانيا شريكا قويا للولايات المتحدة في قضايا الأمن والاستقرار الإقليمية”، مضيفا “أن هذه الزيارة تمثل علامة بارزة في الشراكة القوية بين موريتانيا والولايات المتحدة”.
وأكدت السفارة “أن زيارة الوفد العسكري الأمريكي تجسد التزام موريتانيا والولايات المتحدة الدائم بتعميق التعاون في مجالات الدفاع والتدريب والتحالفات الإستراتيجية”.
وتشهد العلاقات العسكرية الأمريكية الموريتانية نشاطا مكثفا منذ 2021، وهو ما تؤكده هذه الزيارة وزيارات متبادلة أخرى بين مسؤولين عسكريين سامين في الولايات المتحدة وموريتانيا، كما تؤكده دورات تدريبية متعددة منظمة بإشراف أمريكي لصالح الجيش والدرك في موريتانيا.

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