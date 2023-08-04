مجموعة‭ ‬دول‭ ‬غرب‭ ‬افريقيا‭ ‬تتجه‭ ‬لتدخّل‭ ‬عسكري‭ ‬في‭ ‬النيجر‭ ‬بعد‭ ‬فشل‭ ‬المفاوضات

لندن‭ – ‬‮«‬القدس‭ ‬العربي‮»‬‭- ‬ووكالات‭: ‬أعلن‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬موسى،‭ ‬مفوض‭ ‬الشؤون‭ ‬السياسية‭ ‬والسلام‭ ‬والأمن‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬لدول‭ ‬غرب‭ ‬أفريقيا‭ “‬إيكواس‭”‬،‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬قادة‭ ‬الدفاع‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬غرب‭ ‬أفريقيا‭ ‬وضعوا‭ ‬خطة‭ ‬لتدخل‭ ‬عسكري‭ ‬محتمل‭ ‬في‭ ‬النيجر‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬عدم‭ ‬تنحي‭ ‬قادة‭ ‬الانقلاب‭. ‬وأضاف‭ ‬موسى‭ ‬عقب‭ ‬اجتماع‭ ‬إقليمي‭ ‬في‭ ‬أبوجا‭ ‬أن‭ ‬التكتل‭ ‬لن‭ ‬يكشف‭ ‬لمدبري‭ ‬الانقلاب‭ ‬متى‭ ‬وأين‭ ‬ستكون‭ ‬الضربة،‭ ‬وهو‭ ‬قرار‭ ‬سيتخذه‭ ‬رؤساء‭ ‬الدول‭. ‬وتابع‭: “‬نرغب‭ ‬أن‭ ‬تنجح‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬ونمنح‭ ‬مدبري‭ ‬انقلاب‭ ‬النيجر‭ ‬كل‭ ‬الفرص‭ ‬الممكنة‭ ‬للتراجع‭ ‬عما‭ ‬فعلوا‭.‬”

وأثناء‭ ‬استقباله‭ ‬باباغانا‭ ‬كينجيبي‭ ‬المبعوث‭ ‬الخاص‭ ‬للرئيس‭ ‬النيجيري،‭ ‬شدد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الجزائري‭ ‬أحمد‭ ‬عطاف‭ “‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬تفعيل‭ ‬كافة‭ ‬الطرق‭ ‬والسبل‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬وتجنب‭ ‬خيار‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬القوة‭ (‬ضد‭ ‬قادة‭ ‬الانقلاب‭) ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬يزيد‭ ‬الأوضاع‭ ‬تعقيدا‭ ‬وتأزما‭ ‬وخطورة‭ ‬على‭ ‬النيجر‭ ‬وعلى‭ ‬المنطقة‭ ‬برمتها‭”.‬

وحسب‭ ‬البيان،‭ ‬وصل‭ ‬كينجيبي‭ ‬إلى‭ ‬الجزائر‭ ‬حاملا‭ ‬رسالة‭ ‬خطية‭ ‬إلى‭ ‬الرئيس‭ ‬عبد‭ ‬المجيد‭ ‬تبون،‭ ‬من‭ ‬نظيره‭ ‬النيجيري‭ ‬بولا‭ ‬أحمد‭ ‬تينوبو،‭ ‬الرئيس‭ ‬الحالي‭ ‬للمجموعة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬لغرب‭ ‬أفريقيا‭ “‬إيكواس‭”. ‬وجدد‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬موقف‭ ‬الجزائر‭ “‬الرافض‭ ‬للانقلاب‭ ‬العسكري‭ ‬على‭ ‬الرئيس‭ ‬الشرعي‭ (‬محمد‭ ‬بازوم‭)”.‬

وخلال‭ ‬الليل،‭ ‬غادر‭ ‬وفد‭ “‬إكواس‭” ‬برئاسة‭ ‬رئيس‭ ‬نيجيريا‭ ‬السابق‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬أبوبكر‭ ‬نيامي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يلتقي‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬لحماية‭ ‬البلاد‭ ‬الجنرال‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬تياني‭ ‬ولا‭ ‬الرئيس‭ ‬المخلوع‭ ‬محمد‭ ‬بازوم‭. ‬لكنه‭ ‬التقى‭ ‬في‭ ‬المطار‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬الانقلابيين‭ ‬الذين‭ ‬بحث‭ ‬معهم‭ “‬آخر‭ ‬مقترحات‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬الأزمة‭” ‬التي‭ ‬عرضتها‭ “‬إكواس‭”‬،‭ ‬وفق‭ ‬صحيفة‭ ‬الساحل‭.‬

‭ ‬وفي‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬الخميس‭ ‬أعلن‭ ‬المجلس‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬تُلي‭ ‬عبر‭ ‬التلفزيون‭ ‬إلغاء‭ ‬اتفاقيّات‭ ‬عسكريّة‭ ‬عدّة‭ ‬مبرمة‭ ‬مع‭ ‬فرنسا‭ ‬تتعلّق‭ ‬خصوصاً‭ ‬بتمركز‭ ‬الكتيبة‭ ‬الفرنسيّة‭ ‬التي‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬محاربة‭ ‬الإرهاب‭ ‬والجماعات‭ ‬المتطرفة‭. ‬وعلقت‭ ‬فرنسا،‭ ‬الجمعة،‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬أن‭ “‬وحدها‭ ‬سلطات‭ ‬النيجر‭ ‬الشرعية‭” ‬مخولة‭ ‬فسخها‭. ‬وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسية‭: “‬تذكر‭ ‬فرنسا‭ ‬بأن‭ ‬الإطار‭ ‬القانوني‭ ‬لتعاونها‭ ‬مع‭ ‬النيجر‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الدفاع‭ ‬يستند‭ ‬إلى‭ ‬اتفاقات‭ ‬أبرمت‭ ‬مع‭ ‬السلطات‭ ‬النيجرية‭ ‬الشرعية‭”‬،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬فرنسا‭ “‬تعترف‭ ‬شأنها‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬شأن‭ ‬كامل‭ ‬الأسرة‭ ‬الدولية،‭ ‬فقط‭” ‬بهذه‭ ‬السلطات‭.‬

ورأت‭ ‬موسكو،‭ ‬أمس،‭ ‬أن‭ ‬التدخل‭ ‬الأجنبي‭ ‬لن‭ ‬يسمح‭ ‬بحل‭ ‬الأزمة‭. ‬وقال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الكرملين‭ ‬ديمتري‭ ‬بيسكوف‭: “‬من‭ ‬غير‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يسمح‭ ‬تدخل‭ ‬قوات‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬المنطقة‭ ‬بتحسن‭ ‬الوضع‭”‬،‭ ‬داعيا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬إلى‭ “‬العودة‭ ‬سريعا‭ ‬إلى‭ ‬النظام‭ ‬الدستوري‭”.‬

ودعت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الألمانية‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬جهود‭ ‬الوساطة‭ ‬مع‭ ‬المجلس‭ ‬العسكري‭.‬

ونشر‭ ‬بازوم‭ ‬مقال‭ ‬رأي‭ ‬في‭ ‬صحيفة‭ “‬واشنطن‭ ‬بوست‭” ‬الأمريكية‭ ‬حذر‭ ‬فيه‭ ‬من‭ “‬العواقب‭ ‬المدمرة‭” ‬للانقلاب‭ ‬على‭ ‬العالم‭ ‬ومنطقة‭ ‬الساحل‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تنتقل‭ ‬برأيه‭ ‬إلى‭ “‬نفوذ‭” ‬روسيا‭ ‬عبر‭ ‬مجموعة‭ ‬فاغنر‭ ‬المسلحة‭. ‬ودعا‭ ‬بازوم‭ “‬الحكومة‭ ‬الأمريكيّة‭ ‬والمجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬بأسره‭ ‬إلى‭ ‬مساعدتنا‭ ‬في‭ ‬استعادة‭ ‬النظام‭ ‬الدستوري‭”.‬

وعدا‭ ‬عن‭ ‬التوتر‭ ‬بين‭ ‬الانقلابيين‭ ‬وجماعة‭ “‬إكواس‭”‬،‭ ‬يزداد‭ ‬التوتر‭ ‬بينهم‭ ‬وبين‭ ‬فرنسا‭. ‬كما‭ ‬ثم‭ ‬قرروا‭ ‬إقالة‭ ‬سفراء‭ ‬النيجر‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وتوغو‭ ‬ونيجيريا‭.‬