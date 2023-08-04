مجموعة‭ ‬دول‭ ‬غرب‭ ‬افريقيا‭ ‬تتجه‭ ‬لتدخّل‭ ‬عسكري‭ ‬في‭ ‬النيجر‭ ‬بعد‭ ‬فشل‭ ‬المفاوضات

لندن – «القدس العربي»- ووكالات: أعلن عبد الفتاح موسى، مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس”، أمس الجمعة أن قادة الدفاع في دول غرب أفريقيا وضعوا خطة لتدخل عسكري محتمل في النيجر في حالة عدم تنحي قادة الانقلاب. وأضاف موسى عقب اجتماع إقليمي في أبوجا أن التكتل لن يكشف لمدبري الانقلاب متى وأين ستكون الضربة، وهو قرار سيتخذه رؤساء الدول. وتابع: “نرغب أن تنجح الدبلوماسية ونمنح مدبري انقلاب النيجر كل الفرص الممكنة للتراجع عما فعلوا.”
وأثناء استقباله باباغانا كينجيبي المبعوث الخاص للرئيس النيجيري، شدد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف “على ضرورة تفعيل كافة الطرق والسبل الدبلوماسية وتجنب خيار اللجوء إلى القوة (ضد قادة الانقلاب) الذي لا يمكن إلا أن يزيد الأوضاع تعقيدا وتأزما وخطورة على النيجر وعلى المنطقة برمتها”.
وحسب البيان، وصل كينجيبي إلى الجزائر حاملا رسالة خطية إلى الرئيس عبد المجيد تبون، من نظيره النيجيري بولا أحمد تينوبو، الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا “إيكواس”. وجدد التعبير عن موقف الجزائر “الرافض للانقلاب العسكري على الرئيس الشرعي (محمد بازوم)”.
وخلال الليل، غادر وفد “إكواس” برئاسة رئيس نيجيريا السابق عبد السلام أبوبكر نيامي من دون أن يلتقي رئيس المجلس الوطني لحماية البلاد الجنرال عبد الرحمن تياني ولا الرئيس المخلوع محمد بازوم. لكنه التقى في المطار عددًا من المسؤولين الانقلابيين الذين بحث معهم “آخر مقترحات الخروج من الأزمة” التي عرضتها “إكواس”، وفق صحيفة الساحل.
وفي وقت متأخر من مساء الخميس أعلن المجلس العسكري في بيان تُلي عبر التلفزيون إلغاء اتفاقيّات عسكريّة عدّة مبرمة مع فرنسا تتعلّق خصوصاً بتمركز الكتيبة الفرنسيّة التي تشارك في محاربة الإرهاب والجماعات المتطرفة. وعلقت فرنسا، الجمعة، على هذا القرار مشددة على أن “وحدها سلطات النيجر الشرعية” مخولة فسخها. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية: “تذكر فرنسا بأن الإطار القانوني لتعاونها مع النيجر في مجال الدفاع يستند إلى اتفاقات أبرمت مع السلطات النيجرية الشرعية”، مضيفة أن فرنسا “تعترف شأنها في ذلك شأن كامل الأسرة الدولية، فقط” بهذه السلطات.
ورأت موسكو، أمس، أن التدخل الأجنبي لن يسمح بحل الأزمة. وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: “من غير المرجح أن يسمح تدخل قوات من خارج المنطقة بتحسن الوضع”، داعيا في الوقت ذاته إلى “العودة سريعا إلى النظام الدستوري”.
ودعت وزارة الخارجية الألمانية إلى مواصلة جهود الوساطة مع المجلس العسكري.
ونشر بازوم مقال رأي في صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية حذر فيه من “العواقب المدمرة” للانقلاب على العالم ومنطقة الساحل التي قد تنتقل برأيه إلى “نفوذ” روسيا عبر مجموعة فاغنر المسلحة. ودعا بازوم “الحكومة الأمريكيّة والمجتمع الدولي بأسره إلى مساعدتنا في استعادة النظام الدستوري”.
وعدا عن التوتر بين الانقلابيين وجماعة “إكواس”، يزداد التوتر بينهم وبين فرنسا. كما ثم قرروا إقالة سفراء النيجر في فرنسا والولايات المتحدة وتوغو ونيجيريا.