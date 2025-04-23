مجموعة «سيتي غروب» المصرفية تتوقع بنسبة 40% ركوداً أمريكياً وتأثيراً أكبر لرسوم ترامب في النصف الثاني

نيويورك – رويترز: قال ناثان شيتس، كبير خبراء الاقتصاد في مجموعة «سيتي غروب» المصرفية الأمريكية العملاقة إن احتمال ركود الاقتصاد الأمريكي يتراوح بين 40 و45 في المئة بينما يعاني من تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الصين وشركاء تجاريين آخرين.

وتوقع شيتس نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في الربع الثاني من العام مدفوعاً بإقبال المستهلكين على الشراء قبل دخول الرسوم حيز التنفيذ.

وقال لعملائه خلال مؤتمر عبر الهاتف إن من المتوقع أن يكون أكبر تأثير على النمو الأمريكي خلال النصف الثاني من العام، مضيفا أن «الرسوم الجمركية تمثل صدمة ركود تضخمي للاقتصاد الأمريكي».

وحذر شيتس وزميله روبرت سوكين، كبير خبراء الاقتصاد في «سيتي غروب، من أن رد فعل الأسواق على الرسوم الجمركية وعلى انتقادات ترامب الحادة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باوَل ربما يكون له تأثير طويل الأمد.

وقال شيت إن أحدث هجوم شنه ترامب على باوَل لعدم خفض أسعار الفائدة استباقيا يظهر «اعترافاً ضمنياً بهذه التأثيرات السلبية» المرتبطة بالرسوم الجمركية. وأضاف أن رد فعل الأسواق منذ الإعلان عن الرسوم أظهر فقدان الثقة في السياسات الأمريكية وربما يكون له تأثير على النمو المحتمل في المستقبل.

وقال شيتس إنه لا يرى حتى الآن بديلا عمليا للدولار كعملة احتياط عالمية.

على صعيد آخر تباطأ نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى في 16 شهرا خلال أبريل نيسان وارتفعت أسعار السلع والخدمات وسط حالة من عدم اليقين مردها الرسوم الجمركية، مما عزز مخاوف الأسواق المالية من ركود تضخمي قد يضع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في موقف صعب.

وأظهرت نتائج استطلاع «ستاندرد أند بورز غلوبال» أمس الأربعاء أن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتبطة بالتجارة الخارجية والهجرة كان لها تداعيات سلبية على السياحة وصادرات السلع.

وترددت الشركات أيضاً في التوظيف، وهو ما قالت «ستاندرد أند بورز غلوبال» إن سببه هو «المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية والطلب في الداخل وفي أسواق التصدير، وذلك مع تزايد المخاوف بشأن التكلفة وتوافر العمالة» كما تراجعت الثقة بشأن ظروف العمل خلال الاثني عشر شهرا المقبلة.

وقالت «ستاندرد أند بورز غلوبال» إن مؤشرها الأولي المجمع لمديري المشتريات في قطاعي التصنيع والخدمات في الولايات المتحدة، انخفض إلى 51.2 نقطة خلال الشهر الجاري لأدنى مستوى منذ ديسمبر/كانون الأول 2023، وذلك بعد أن وصل في قراءة مارس/آذار النهائية إلى 53.5 نقطة. تشير القراءة فوق 50 نقطة إلى نمو القطاع الخاص.

وأظهرت البيانات ارتفاع طلبيات التصنيع، لكن تأثير تلك الزيادة تلاشى مع انخفاض الصادرات بسبب السياسات التجارية. وارتفع مؤشر أسعار السلع والخدمات التي تفرضها الشركات إلى أعلى مستوى في 13 شهرا عند 55.2 نقطة من 53.5 نقطة في مارس/آذار، مدفوعا في الغالب بشركات التصنيع.