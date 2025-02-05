مجموعة عربية- أمريكية مؤيدة لترامب تغير اسمها بعد تصريحاته بشأن غزة

واشنطن- “القدس العربي”: قامت منظمة عربية أمريكية مؤيدة للرئيس دونالد ترامب، بتغيير اسمها بعد تصريحاته الصادمة حول الاستيلاء على غزة.

وقد قامت هذه المنظمة بحملات للتواصل مع الناخبين نيابة عن ترامب بين المجتمعات العربية الأمريكية خلال حملته الانتخابية للبيت الأبيض عام 2024،

وتم تغيير اسم المجموعة من “العرب الأمريكيون من أجل ترامب” إلى “العرب الأمريكيون من أجل السلام” يوم الثلاثاء، وفقًا لرئيس المجموعة بشارة بحبح.

وقال بحبح إنه ما زال يؤيد ترامب، ويرى فيه الخيار الأفضل لتجنب الصراع في غزة، مشيرا إلى أن جماعته غيّرت اسمها إلى “عرب أمريكيون من أجل السلام” قبل يومين، في انعكاس لتغير محور اهتمامها بعد انتخاب ترامب.

وقال “لقد فاز، لذا كنا بحاجة إلى التحرك بناءً على الزخم الذي حققناه، وقررنا في النهاية تغيير الاسم إلى “العرب الأمريكيون من أجل السلام”،. وأضاف “حاول البعض في الصحافة ربط ما قاله الرئيس بتغييرنا للاسم. في الواقع، الأمر مرتبط وغير مرتبط بنفس الوقت”.

وأشاد بحبح بترامب لتمكنه من “فرض” وقف إطلاق النار في غزة الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي بين حركة حماس وإسرائيل.

وأضاف بحبح “إن السلام لا يزال هو الدافع الأساسي، ولهذا السبب، دفعنا إلى تغيير الاسم”.

وقال رئيس المجموعة إنها تقدّر دعم ترامب وعلاقتها به، ولكن “نحن نرفض بشكل قاطع فكرة تهجير أو إزالة أو نقل الفلسطينيين في غزة. ليس هناك مكان للفلسطينيين”.