مجموعة فاغنر تسلم أسلحة لوزارة الدفاع الروسية

موسكو: سلمت مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة بقيادة يفغيني بريغوجين كمية كبيرة من الأسلحة الثقيلة ومعدات عسكرية وآلاف الأطنان من الذخيرة لوزارة الدفاع الروسية.

وتشمل هذه المعدات دبابات تي- 90 و تي- 80 وعدة منصات إطلاق صواريخ والعديد من أنظمة المدفعية، حسبما قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في موسكو، اليوم الأربعاء.

وأضاف كوناشينكوف أن مجموعة فاغنر سلمت ما يربو على 2500 طن من الذخيرة من أنواع مختلفة و 20 ألف سلاح ناري.

وبثت القيادة العسكرية مقطعا مصورا يظهر أسلحة ثقيلة.

وذكر كوناشينكوف أن جميع المعدات العسكرية ستخضع للصيانة، ثم الاستخدام المقرر.

ولطالما سيطرت فاغنر على مواقع، من بينها مدينة باخموت، خلال الحرب على أوكرانيا والتي انطلقت في شباط/فبراير .2022 ورغم ذلك، حرض بريغوجين الشهر الماضي على القيام بتمرد ضد موسكو.

وأنهى بريغوجين التمرد يوم 24 حزيران/ يونيو عندما كانت قواته على بعد أقل من 200 كيلومتر من موسكو، بعد توسط رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو. وفي المقابل تم التعهد له ولمقاتليه بالحصانة من الملاحقة القضائية.

وبعد أيام قليلة، التقى بريغوجين وعشرات من قادة فاغنر الرئيس فلاديمير بوتين. ولم يفصح الكرملين عن أية تفاصيل بشأن الاجتماع.

(د ب أ)