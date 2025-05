“مجموعة من المهرجين”.. صورة لغالانت تثير موجة سخرية من ساسة إسرائيل

القدس: تداولَ إعلام عبري مشهدًا لوزير الدفاع يوآف غالانت وهو يتابع، من مقرّ غرفة العمليات، مجريات الهجوم الإسرائيلي على إيران، حيث ظهرت على شاشة عرض أمامه صورة لحريق كان يحاول تصويره على أنه ناجم عن الهجوم. لكن بدلًا من أن ينقل هذا المشهد للداخل الإسرائيلي الرسالة المرغوبة، وهي “نجاعة” الهجوم، أثار موجة من السخرية من القيادتين العسكرية والسياسية في إسرائيل؛ بعدما تبيّن أن الصورة المعروضة قديمة، وتعود لحريق اندلع في طهران عام 2021.

إذ قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية الخاصة إنه خلال الهجوم على إيران، الذي دام أربع ساعات فجر السبت، تَسابقَ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وغالانت على الظهور الأول أمام الجمهور الإسرائيلي من داخل قاعة العمليات المحصّنة المسماة “الحفرة”، حيث تقع تحت الأرض، أسفل مقرّ وزارة الدفاع في تل أبيب.

