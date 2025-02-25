مجموعة من نواب البرلمان الأوروبي يزورون تايوان لأول مرة خلال العام الجاري

تايبيه: من المقرر أن تلتقي أول مجموعة من نواب البرلمان الأوروبي الذين يزورن تايوان لأول مرة خلال العام الجاري بنائب الرئيس هسياو بي خيم ومسؤولين كبار آخرين، خلال الزيارة التي تستمر خمسة أيام.

وذكرت وكالة الأنباء التايوانية أن وزارة الخارجية التايوانية قالت في بيان صحافي إنه علاوة على لقاء هسياو، سوف يلتقي نواب البرلمان الأوروبي بمسؤولين حكوميين آخرين ونواب ومنظمات محلية غير حكومية لتبادل الآراء بشأن العلاقات بين تايوان والاتحاد الأوروبي والأمور الجيوسياسية والابتكارات التكنولوجية.

ومن المقرر أن تستمر زيارة الوفد لتايوان والتي بدأت الاثنين حتى الجمعة المقبلة.

وقالت وزارة الخارجية إنها رحبت بزيارة النواب، وتقدمت لهم بالشكر لدعم تايوان، بما في ذلك تمرير قرارات مؤخرا أثارت مخاوف بشأن تصاعد التوترات الصينية عبر مضيق تايوان، وأظهرت الدعم لتعميق الشراكة بين تايوان والاتحاد الأوروبي.

(د ب أ)