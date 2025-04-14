مجموعة «وود غروب» البريطانية لخدمات حقول النفط تتلقى عرض استحواذ مشروطاً من «سدارة» الإماراتية

لندن – رويترز: قالت مجموعة “وود غروب” أمس الإثنين إن شركة “سدارة” ومقرها دبي قدمت عرضا مشروطا لشركة خدمات حقول النفط والهندسة البريطانية يتضمن 35 بنسًا للسهم واحتمال ضخ سيولة تبلغ 450 مليون دولار.

أحيت “وود غروب” المناقشات بشأن الصفقة في فبراير/شباط بعد أن تقدمت شركة “سدارة” بعروض متعددة قوبلت بالرفض. لكن “سدارة” ألغت خططها للاستحواذ العام الماضي بسبب تنامي المخاطر الجيوسياسية والضبابية في الأسواق المالية.

ويأتي أحدث عرض من “سدارة”، والذي يُقيِّم “وود غروب” بنحو 242 مليون جنيه إسترليني، قبيل الموعد النهائي المحدد في 17 أبريل/نيسان لشركة الهندسة والاستشارات التي يوجد مقرها في دبي لتقديم عرض رسمي.

وأكدت الشركة البريطانية أنها “تنوي التوصية” لمساهميها بعرض نهائي بهذه الشروط في حالة تقديمه. توقعت “وود غروب” في فبراير/شباط أنها ستواجه عاماً آخر من التدفقات النقدية السلبية، وذلك بعد سنوات مضطربة شهدت مشكلات في قسم المشروعات وضغوط من المستثمرين النشطين للسعي إلى البيع ومحاولات استحواذ فاشلة ومراجعة استراتيجية في الآونة الأخيرة.

وقالت أمس إنها تسعى لتمديد تسهيلات ديونها وإن “سدارة” أحرزت “تقدما ملحوظا” في إجراءات الفحص النافي للجهالة.

(الدولار يساوي 0.76 جنيه إسترليني).