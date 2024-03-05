مجموعة يسارية متطرفة تعلن مسؤوليتها عن الهجوم على مصنع تسلا في برلين

برلين: ادّعت مجموعة مصنفة في ألمانيا كمجموعة متطرفة يسارية مسؤوليتها عن شن “هجوم على إمدادات الطاقة” في مصنع شركة تسلا بالقرب من العاصمة الألمانية برلين، مشيرة إلى أن ما قامت به كان عملاً احتجاجياً ضد الشركة الأمريكية المصنعة للسيارات.
وكتبت مجموعة “فولكان جروبه” (مجموعة البركان)، في خطاب، اليوم، الثلاثاء: “لقد قمنا بتخريب تسلا اليوم”.
وتسبّب احتراق برج كهرباء في انقطاع التيار بشكل كبير عن المنطقة القريبة من المصنع، في الساعات الأولى من صباح اليوم.
وتوقف الإنتاج في مصنع تسلا الوحيد بأوروبا، الذي يقع في منطقة جرونهايده، وجرى إخلاؤه. كما تأثرت العديد من الأسر في المنطقة بهذا الحادث.
وتفترض الشرطة حالياً وقوع عمل تخريبي متعمد، وبدأ قسم أمن الدولة التابع لمكتب مكافحة الجريمة في ولاية براندنبورغ (حيث يقع المصنع) في التحقيق في الواقعة.
كانت المجموعة مشتبهاً بها بالفعل في تنفيذ هجوم تخريبي متعمد على إمدادات الطاقة الخاص بموقع بناء تسلا، في عام 2021، حيث اتهمت المجموعة تسلا في ذلك الوقت بأنها ليست خضراء وليست بيئية ولا اجتماعية، وذلك وفقاً لما كتبته المجموعة على موقع النشطاء اليساريين انديميديا دوت أورغ.
وكتبت وكالة الاستخبارات في ولاية براندنبورغ، حينها، أن “المتطرفين اليساريين، المعروفين باسم مجموعات البركان نفذوا هجمات تخريبية متعمدة بإضرام حرائق في برلين عدة مرات في السنوات الأخيرة”.
(د ب أ)
ما هذا العمل البطولي في تدمير وقطع الكهرباء! المتطرفين اليساريين، نفذوا هجمات تخريبية متعمدة بإضرام حرائق في برلين عدة مرات في السنوات الأخيرة.
نشكر الجماعة اليسارية على اعلانها واعترافها. وبعكس ذلك كان سيتم الصاق التهمة بالعرب او الاسلاميين داعمي فلسطين وغزة خلال ساعات
كل تحركّات اليسار المسلّح موجّهة ضد الإمبريالية وأذرعها ومصالحها وشركة تسلا
هي من صميم المصالح الإمبريالية الأمريكية في ألمانيا وعلى حساب الصناعة الألمانية
وكانت أمريكا ولا تزال تسعى إلى سحب الشركات الأوربية إلى الولايات المتحدة فهي
تريد الهيمنة الشاملة كما فعلت بضرب نورد ستريم كي يضطر الغرب الأوربي إلى
استيراد الغاز الأمريكي بدلاً من الغاز الروسي .
علينا كعرب أن ندقق في أحكامنا عند الحديث عن اليسار الأوربي وخاصة اليسار
الذي يطلقون عليه صفة ( متطرّف ) وما هو بمتطرّف بل يسار اليسار .
أخطبوط رأس المال الذي يتحكم في اقتصاد أوربا تسيطر عليه بضعة عوائل ماسونية
وهي العائلات نفسها التي تُدير اللعبة السياسية لصالحها دائماً وقد اتجهت نحو اليمين
في العشرين سنة الأخيرة على حساب البحبوحة التي كان ينعم فيها المواطن الأوربي
منذ ما بعد الحرب العالمية حتى نهاية القرن العشرين .
مع انني لست ضد مثل هذا العمل او حتى معه لكن للذكر لو قام به عرب او مسلمين لكاانت قامت قيامة العالم ولم تتوقف وسيصفونهم بكل النعوت والاوصاف واولها الارهاب الاعمي…..لكن المعايير المزدوجة حاضرة في كل شيء فهي مترسخة في جيناتهم
هل كان إيلون ماسك هناك حين وقع الحادث؟
ممتاز جدا والله أحسنتم واصلوا يا أحرار ألمانيا اليساريين الشرفاء الأحرار الشجعان 🇵🇸😃💪