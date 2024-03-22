مجمّع الشفاء: الاحتلال أحرق قسم الشرايين واحتجز 240 مريضا توفي 3 منهم

غزة – «القدس العربي»: واصل الجيش الإسرائيلي اقتحام مجمع الشفاء في غزة، فيما اضطر للتراجع عن رواية اعتقال قيادي في «حماس»، مشيراً إلى أن إعلانه عن ذلك حدث «بسبب خطأ بشري».

ووفق وزارة الصحة في القطاع، فقد قصف الاحتلال عدة مبان وأحرق قسم الشرايين في المجمع، كما اعتقل العشرات من الكوادر الصحية. ويحتجز الاحتلال كذلك نحو 240 من المرضى ومرافقيهم و10 من الكوادر الصحية في مبنى الأمير نايف في المجمع، حسب الوزارة.

في الموازاة، أفاد شهود عيان لـ «الأناضول» بأن 3 مرضى في المستشفى فارقوا الحياة بسبب منع الجيش الإسرائيلي وصول الأدوية الى المستشفى، حيث يفرض حصاراً مشدداً عليه بعشرات الدبابات والآليات العسكرية.

كما ذكر شهود لـ «الأناضول» أن الطائرات الإسرائيلية قصفت 3 منازل لعائلة حبوش في محيط المجمع، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وقالوا إنه تم انتشال جثامين 7 شهداء وعدد من الجرحى، فيما بقي مصير عدد آخر غير معروف تحت الأنقاض وتمنع القوات الإسرائيلية سيارات الإسعاف أو الدفاع المدني من الوصول إليهم.

وأشاروا إلى أن عشرات الجرحى الذين أصيبوا في قصف أو إطلاق نار من الجيش الإسرائيلي فارقوا الحياة في طرقات المناطق المحيطة في المشفى بسبب عجز طواقم الإسعاف أو حتى المدنيين عن الوصول إليهم.

في السياق ذاته، اعتقل الجيش الإسرائيلي عشرات من سكان المنازل المحاذية للمستشفى، بينهم سيدة مسنة من عائلة «النواتي» يتجاوز عمرها 94 عاماً واقتادوها إلى جهة مجهولة، وفق الشهود. كما دمر وأحرق عشرات المنازل في محيط المجمع.

وتراجع جيش الاحتلال عن رواية باعتقال قيادي في «حماس» داخل مستشفى الشفاء، مشيراً إلى أن ذلك حدث «بسبب خطأ بشري»، حسب بيان مشترك مع «الشاباك».

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، دانيال هاغاري، إنهم نشروا «صوراً لأشخاص على أنهم اعتقلوا في مستشفى الشفاء في غزة وهم ليسوا معتقلين».

وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن إعلان جيش الاحتلال أن القيادي في كتائب «القسام» رائد سعد اعتقل في مستشفى الشفاء تبين أنه «خاطئ».

وسبق ذلك إعلان الجيش الإسرائيلي عن ارتفاع عدد القتلى في منطقة «مجمع الشفاء» إلى 150، واعتقال مئات.

ولم تقتصر الانتهاكات الإسرائيلية على مجمع الشفاء بل امتدت إلى رفح ودير البلح، فقد استشهد وأصيب عدد من المواطنين في قصف لطائرات الاحتلال، شمال شرق مدينة رفح.

وقالت مصادر محلية إن طائرات الاحتلال قصفت منزلاً على رؤوس ساكنيه في بلدة النصر شمال شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد ثمانية مواطنين وإصابة آخرين. وأضافت أن بين الشهداء 3 أطفال و3 نساء، وأن هناك مصابين أحدهم حالته حرجة، في حين قصفت طائرات الاحتلال منزلا في شارع الطرزي في دير البلح.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ اكتوبر الماضي، إلى نحو 32 ألف شهيد، و74188 مصابا، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الانقاض.