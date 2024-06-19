سياسة | دولي

مجهولون يحطمون نوافذ مكتب نائب أسترالي ويخطون شعارات معادية للصهيونية- (صور)

19 - يونيو - 2024

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خط مجهولون شعارات معادية للصهيونية وحطموا نوافذ مكتب نائب أسترالي بسبب دعمه لإسرائيل.

وقالت الشرطة إن 5 أشخاص على الأقل قاموا بالعملية وإنها تأتي بسبب الحرب على غزة.

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  1. يقول ابو نؤاس من العراق:
    يونيو 19, 2024 الساعة 1:10 م

    هذا الأعمال تسئ اكثر مما تفيد…يجب استخدام اسلوب المحاججة وكشف الحقيقة مما يقوم العدو مت إجرام يراها ويسمعها الملأ من إجرام وابادة جماعية.

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  2. يقول يوسف:
    يونيو 19, 2024 الساعة 1:44 م

    نائب صهيوني متعاطف مع القتله المجرمون

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  3. يقول نيدو:
    يونيو 19, 2024 الساعة 6:20 م

    عمل بطولي يستحق الاحترام والتقدير
    الصهيونية عنصرية جملة صحيحة وواقعية

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