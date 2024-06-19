مجهولون يحطمون نوافذ مكتب نائب أسترالي ويخطون شعارات معادية للصهيونية- (صور)

خط مجهولون شعارات معادية للصهيونية وحطموا نوافذ مكتب نائب أسترالي بسبب دعمه لإسرائيل.
وقالت الشرطة إن 5 أشخاص على الأقل قاموا بالعملية وإنها تأتي بسبب الحرب على غزة.
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هذا الأعمال تسئ اكثر مما تفيد…يجب استخدام اسلوب المحاججة وكشف الحقيقة مما يقوم العدو مت إجرام يراها ويسمعها الملأ من إجرام وابادة جماعية.
نائب صهيوني متعاطف مع القتله المجرمون
عمل بطولي يستحق الاحترام والتقدير
الصهيونية عنصرية جملة صحيحة وواقعية
هذا الأعمال تسئ اكثر مما تفيد…يجب استخدام اسلوب المحاججة وكشف الحقيقة مما يقوم العدو مت إجرام يراها ويسمعها الملأ من إجرام وابادة جماعية.
نائب صهيوني متعاطف مع القتله المجرمون
عمل بطولي يستحق الاحترام والتقدير
الصهيونية عنصرية جملة صحيحة وواقعية