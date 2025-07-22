مجوعو غزة.. إغماءات في الشوارع وهياكل عظمية تحركها قسوة الحياة

غزة- “القدس العربي”:

تزداد الأوضاع الإنسانية خطورة في قطاع غزة، بشكل غير مسبوق طوال أشهر الحرب المريرة السابقة، فسقوط الجوعى مغشيا عليهم في الشوارع، أو رؤية إنسان على هيئة “هيكل عظمي”، وحتى السماع عن موت شخص جراء نقص الطعام، أو شكوى الكبير والصغير من ألم البطون الجائعة، بات أمرا عاديا، لا يخجل السكان منه على خلاف العادة.

إغماءات في الشوارع

يقول عبد القادر داوود، وهو شاب في نهاية العشرينيات من العمر، ويقطن مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، إنه في يوم واحد، وخلال سيره إلى منزل أحد أقاربه، شاهد حالتي إغماء، أولها كانت لرجل في نهاية الخمسينيات من العمر، ويعاني من مرض السكر، فهذا الرجل الذي انخفض السكر فجأة من جسده، ووقع مغشيا عليه على الأرض، لم يجد مسعفوه حتى نقلوه إلى عيادة طبية قريبة، سوى الماء لغسل وجهه بهدف إنعاشه ومن ثم إعطائه جرعات لشربها، دون أن يملك أحد أن يقدم له قطعة من السكريات تساعده على رفع السكر، قبل أن يحمل على متن عربة يجرها حيوان، إلى العيادة، حيث لازمه هذا الشاب واثنان آخران، وهناك وضع له محلول وريدي.

وغالبا ما يتكرر هذا المشهد كثيرا في قطاع غزة، بسبب نقص الطعام وسوء التغذية، حيث يشهد القطاع شحا كبيرا في المواد التموينية التي أصبح الحصول عليها ضربا من الخيال، حتى أن ما يتوفر منها بكميات قليلة لدى غالبية الأسر، لا تسد جوعهم، ولا تحمل في مكوناتها العناصر الغذائية اللازمة، إذ باتت الغالبية تعتمد على المعلبات أو البقوليات وأولها العدس والقليل من الخبز كوجبات رئيسة، تقدم بكميات قليلة جدا.

ويروي عبد القادر، قصة طفل صغير انهار من التعب، وهو ينتظر قرب إحدى “تكايا” الطعام، وكان يحمل بيده وعاء صغيرا على أمل ملئه بالطعام المتوفر، حيث يقدم في هذه المطابخ المجتمعية العدس أو المعكرونة فقط، ولم يجد المحيطون به سوى الماء لسكبه على وجهه وإعطائه منه جرعات علها تساعده على الوقوف على قدميه.

وهذا المشهد برواية مشابهة ذكرته سميرة المصري، النازحة في الخيام غرب مدينة غزة، حين سقطت جارة لها على الأرض من شدة التعب، فتلك السيدة كانت في خضم معركة العمل اليومي الشاق، استفاقت على تنظيف خيمة النزوح وترتيب ما بداخلها من مراتب النوم، قبل أن تبدأ بتسخين المياه لاستحمام أطفالها، والبدء في غسل الملابس يدويا، وتقول: “فجأة انهارت ووقعت على الأرض”، وتشير إلى أن الحادثة وقعت مع اقتراب تعامد شمس النهار الحارقة، وأنه بصعوبة تمكنت نسوة المكان من حملها إلى خيمة قريبة، وهناك اتضح بعد إفاقتها أنها لم تتذوق سوى الماء والقليل من الدقة بدون خبز منذ يومين كاملين، وأن ما لديها من كسرات خبز كانت تقدمها لأطفالها، وذرفت تلك السيدة دموعها وهي تروي قصة المجاعة، فهي أيضا تعاني من ذات الأمر كباقي الغزيين، وتقول إنه بصعوبة أحضرت إحدة الجارات قطعة من الخبز بها قليل من المربى، وأجبرت السيدة الأخرى على تناولها، علها تسندها في مهمة النزوح الصعبة.

ارتفاع ضحايا الجوع

تظهر أرقام وزارة الصحة في غزة، أنه خلال الأيام الثلاثة الماضية، وحتى كتابة هذا التقرير، قضى 25 مواطنا من قطاع غزة، بسبب الجوع، بينهم أطفال. وأشارت إلى أن العدد الإجمالي لوفيات المجاعة ارتفع إلى 101 حالة وفاة بينهم 80 طفلا، علاوة على العشرات الذين قضوا بسبب أمراض مرتبطة بسوء التغذية، وأن الأمر مرشح للزيادة بسبب استمرار الحصار ومنع إسرائيل بشكل متعمد إدخال المواد التموينية اللازمة لإغاثة منكوبي الحرب.

وفي هذا الوقت، تقول المؤسسات المختصة بشؤون الإغاثة في غزة، إن إسرائيل تسمح بدخول 40 شاحنة مساعدات يوميا، تتعرض غالبيتها للنهب والسرقة في الطريق، في ظل حاجة القطاع لـ500 شاحنة يوميا من الطعام والدواء.

لا غذاء

وبسبب الحصار المشدد، لم تعد تتوفر مواد تموينية في أسواق غزة، وبات ما يتوفر منها بكميات قليلة يباع بأثمان خيالية، حيث يصل ثمن كيلو الدقيق لأكثر من 20 دولارا أمريكيا ومن الممكن أن يرتفع في نفس اليوم ليصل إلى ضعف هذا المبلغ، بعد أن كان يباع سابقا قبل الحرب بنصف دولار، فيما يباع العدس بأكثر من 15 دولارا، ويرتفع ثمنه حسب العرض والطلب، وهذا الأمر ينطبق على باقي المواد التموينية، ويقول أرباب الأسر، إنهم يحتاجون إلى 50 دولارا أمريكيا في اليوم، إذا أرادت أسرهم تجهيز طعام من الخبز والعدس لسد جوع أفرادها.

وبسبب الجوع، أصيب سكان القطاع بالهزل الشديد، في ظل الأعمال اليومية الشاقة، وبات الجميع يعاني من نقص حاد في الأوزان، ولم تعد النحافة العادية هي الأمر الشائع، بل إن عظام الكثيرين تظهر بشكل جلي من تحت الجلد، ويقول أحد الشبان الذين يضطرون للذهاب إلى مراكز التوزيع الأمريكية، لـ”القدس العربي” إنه بصعوبة بالغة وبرفقة شابين آخرين تمكنوا من حمل فتى خفيف الوزن أصيب جراء استهدافهم قرب ذلك المركز، حتى وصلوا به إلى منطقة الإسعافات، وأن ذلك كان بسبب الجوع والأعياء.

هياكل عظمية

وعن ذلك، تقول أم محمد حمودة، التي تنزح وأسرتها منذ شهرين في منطقة الجندي المجهول غرب مدينة غزة، بعد أن هجرت قسرا من شمال القطاع: “إلنا أيام بنأكل نص وجبة في اليوم، شوية عدس أو نص رغيف لكل واحد”، وأضافت وهي تشير إلى أحد أبنائها ذي الـ17 عاما: “شوف الجوع ظهر على جسمه، ونزل كثير من وزنه”، وقد بدا من خلف ملابسه هيكله العظمي واضحا، وقالت هذه السيدة إنها فقدت من وزنها كغيرها من السكان أكثر من 15 كيلو، وأن الجوع وسوء التغذية، لم يجعلها قادرة على القيام بأبسط الأعمال المنزلية.