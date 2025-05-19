محادثات أوروبية أمريكية قبل اتصال ترامب وبوتين المرتقب

روما: أجرى قادة كل من إيطاليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا مكالمة هاتفية مشتركة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأفاد بيان صادر عن رئاسة الوزراء الإيطالية الاثنين، أن رئيسة الوزراء جورجينا ميلوني أجرت مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت متأخر الليلة الماضية.

وأضاف البيان أن الاتصال الهاتفي شارك فيه أيضا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس.

وأشار إلى أن الاتصال الجماعي جاء لغرض التشاور قبل المكالمة الهاتفية المرتقبة بين ترامب وبوتين المقررة الاثنين في الساعة 17:00 بتوقيت موسكو.

وأكدت ميلوني دعم بلادها لجهود الرئيس ترامب بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين والغربيين من أجل تحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا.

وشددت على أهمية وضرورة التوصل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار.

كما أعربت عن تقديرها لموقف أوكرانيا المؤيد للحوار، والمشاركة الجدية من موسكو في المفاوضات المؤدية إلى السلام.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت موسكو (14.00 تغ).

وأوضح بيسكوف في تصريح صحافي، أنه خلال الاتصال ستتم مناقشة المفاوضات بين موسكو وكييف التي استضافتها تركيا الأسبوع الماضي في مدينة إسطنبول.

واستضافت إسطنبول، الخميس والجمعة، مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا انتهت بالتوصل إلى اتفاق على تبادل ألفي أسير بين البلدين.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا” في شؤونها.

(الأناضول)