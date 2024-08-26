محادثات التهدئة ومطالب الانسحاب من “فيلادلفيا ونتساريم” تصطدم بالرفض الإسرائيلي

غزة – “القدس العربي”:

تفيد مصادر مطلعة أن قضايا الخلاف الرئيسة التي جرى التباحث لحلها في مفاوضات التهدئة الأخيرة، والمتمثلة في “محوري فيلادلفيا ونتساريم”، التي استضافتها العاصمة المصرية القاهرة، لم يجر التوصل إلى صيغ محددة لحلها، في الوقت الذي كشف فيه جيش الاحتلال عن إقامة انشاءات جديدة، في المحورين، ما يعني نيته البقاء بهما لفترة طويلة من الزمن.

وأفادت المصادر التي تحدثت لـ “القدس العربي”، بعدم احراز “تقدم ملموس” في الجولة الأخيرة من المفوضات، لافتة إلى أن ما جرى كان تقديم بعض المقترحات بهدف تجاوز الخلاف حول النقاط الرئيسة، ومنها طرح الوفد الإسرائيلي “بقاء محدودا” لقوات جيشه في غزة خلال التهدئة.

ويدور الحديث عن مقترحات لـ “تخفيف” تواجد جيش الاحتلال على “محور فيلادلفيا” الفاصل بين الأراضي الفلسطينية والمصرية، في المرحلة الأولى، والعمل على انسحابات متتالية وتدريجية من المحور.

كما جرى نقل مقترحات لحركة حماس، من خلال الوسطاء، يشمل إعطاء إسرائيل “تسهيلات أكبر” لعودة النازحين من جنوب القطاع إلى شماله، بأعداد أكبر من تلك التي كانت مقترحة في الجولات السابقة، وهو ما يعني بقاء قوات جيش الاحتلال على “محور نتساريم” الذي يقسم القطاع إلى قسمين واحد في الشمال وآخر في الجنوب.

وذكرت المصادر أن ما نقل إلى وفد حماس، كونها ممثلا عن فصائل المقاومة، لم يقنع الوفد، وجاء في سياق “المناورة”، خاصة وأن انسحابات إسرائيل اللاحقة من القطاع ستكون مشروطة، حيث سبق وأن تناقشت فصائل المقاومة في هكذا مقترح، وأبدت خشيتها من أن تستغله إسرائيل في تفسيره وفقا لأهوائها، وتقديم حجج لاحقا، لتبرير مزاعمها بعدم الانسحاب، ما يعني سيطرتها الكاملة على جميع مفاصل الحياة في قطاع غزة.

وحتى لا تنهار الجولة بالكامل، والحديث لمصدر تحدثت معه “القدس العربي” وقريب من المفاوضات، جرى الاتفاق على إبقاء “وفد فني إسرائيلي” يناقش مقترحات الوسطاء التي قدمت سابقا، والتي وافقت عليها حماس، وتشمل عقد تهدئة بثلاث مراحل، لا تكون الأولى منها مرتبطة بإنهاء كامل للحرب، لكنها تتحدث عن انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من غزة.

وبالمجمل تؤكد المصادر المطلعة لـ “القدس العربي”، أنه لم يجر الاتفاق يوم الإثنين على أي من البنود الأساسية الخاصة بإنجاز الصفقة، وهو ما دفع باقتراح الوسطاء إبقاء “الوفود الفنية” لمناقشة المقترحات المقدمة، وعودة الوفود الرئيسة لطرح ما جرى تداوله على مصادر صنع القرار سواء في إسرائيل أو قيادة حركة حماس.

إلى ذلك فقد ترافقت محادثات الاثنين، وما تلاها عن بقاء “الوفد الفني” الإسرائيلي في القاهرة، للبحث في كيفية تجاوز الخلافات حول بقاء قوات جيش الاحتلال في غزة، مع الكشف عن انشاءات كبيرة أقامها جيش الاحتلال في “محوري فيلادلفيا ونتساريم”.

وأظهرت صور حديثة لأحد مقاطع “محور فيلادلفيا” الفاصل عن مصر، قيام جيش الاحتلال بتعبيد هذا الطريق، لتسهيل حركة مرور المركبات العسكرية من الشرق إلى الغرب والعكس.

وظهرت في الصورة الحدود المصرية الفاصلة عن مصر.

وفي السياق، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أن الجيش الإسرائيلي، قام بتوسيع “محور نتساريم”، بإنشاء أربعة مواقع عسكرية كبيرة.

وذكرت أن المحور أصبح يُقام فيه 4 نقاط عسكرية لإقامة دائمة للجنود، وقالت إنه “يتم استمرار العمل في الممر لمنع عودة المسلحين والفلسطينيين لشمال قطاع غزة”.