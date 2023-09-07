محادثات بين رئيس الأركان الجزائري ومدير المخابرات الأمريكية على وقع تقارب بين البلدين حول أزمة النيجر

الجزائر- “القدس العربي”:

أعربت الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية عن ارتياحهما لمستوى التنسيق الأمني المحقق، لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب، في وقت يظهر البلدان تقاربا بشأن الحل في النيجر بعيدا عن التدخل العسكري.

وكشفت وزارة الدفاع الجزائرية في هذا الشأن، عن محادثات أجراها الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش مع مدير الوكالة المركزية للاستخبارات الأمريكية ويليام جوزيف بيرنز، وذلك في أول مرة يتواصل فيها المسؤولان بشكل مباشر ومعلن عنه.

وأبرز بيان الوزارة أن شنقريحة تلقى مكالمة من جوزيف بيرنز، تطرق فيها الطرفان إلى المسائل ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التنسيق بين البلدين في المجال الأمني. وأشار إلى أن المكالمة كانت فرصة للجانبين للتعبير عن ارتياحهما لمستوى التنسيق الأمني المحقق، لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب.

ويعد التعاون الأمني بين الجزائر والولايات المتحدة حجر الزاوية في العلاقات بين البلدين، على حد وصف السفيرة الأمريكية في الجزائر إليزابيث مور أوبين خلال حديثها حزيران/يونيو الماضي بمناسبة زيارة وفد أمني أمريكي رفيع للجزائر، حيث قالت إن “الجزائر شريك طبيعي في هذا الصدد، فهي رائدة إقليميا مع سجل حافل بالنجاح في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ويعمل مع البلدان المجاورة على تطوير قدراتها الأمنية”.

وتعددت في الأشهر الأخيرة زيارات المسؤولين الأمنيين الأمريكيين للجزائر، ففي نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، حلّ منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي بريت ماكغورك والمساعدة الرئيسية لنائبة كاتب الدولة للشؤون الخارجية يائيل لومبرت الجزائر، وتباحثا مع الرئيس عبد المجيد تبون ورئيس أركان الجيش الفريق أول سعيد شنقريحة، التعاون العسكري وقضايا المنطقة. وبعد ذلك زار وفد أمريكي مشترك من كبار المسؤولين من وزارات الخارجية والخزانة والدفاع الجزائر، وأجرى حوارا أمنيا لتعزيز الأهداف الإقليمية المشتركة لمكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار، والتقى مع نظرائه من وزارات الخارجية والدفاع الوطني والداخلية والمالية الجزائرية.

وكانت مسائل الدفاع ومكافحة الإرهاب حاضرة بقوة خلال جولة الحوار الإستراتيجي بين الجزائر والولايات المتحدة قبل أسابيع بالعاصمة واشنطن. وقال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف في هذا الصدد، إن اللجنة المكلفة بملفات التعاون الأمني قد تمكنت من عقد 10 جلسات، وهو ما يبين حسبه، الاهتمام الذي يوليه البلدان لهذا الميدان. كما تحدث عطاف عن أهمية هذا التعاون خاصة في السياق المضطرب الحالي في الساحل وباقي نقاط التوتر في المنطقة.

والملاحظ في الفترة الأخيرة، أن الجزائر والولايات المتحدة كان موقفهما متقاربين جدا حيال الأزمة في النيجر، وهو ما زاد في مستوى التواصل والتنسيق بين البلدين. وكانت نقطة التقاطع الرئيسية في ذلك، رفض التدخل العسكري من جانب الجزائر وعدم حماس الولايات المتحدة لهذا الخيار عكس دول أخرى إقليمية فاعلية لها حضور عسكري في النيجر مثل فرنسا.

وفي سياق ذلك، كانت السفيرة الأمريكية قد ذكرت في لقاء مع قناة النهار أن الحوار السياسي بين الجزائر وأمريكا مهم للغاية حول النيجر، مشيرة إلى أن الجزائر بلد جار للنيجر ويفهم البلد جيدا. وقالت إن بلادها تريد عودة النظام الدستوري ونأمل في أن يسمح الحوار السياسي بالإفراج عن الرئيس بازوم وعائلته من الاعتقال، وأن يعود البلد إلى وضع مستقر ويكون قادرا على تلبية حاجات النيجريين”.

واللافت أن البلدين على المستوى الرسمي، لم يخضعا لتأثير عدة قوى حاولت استغلال زيارة الرئيس الجزائري لموسكو ولقائه بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، لتصوير الجزائر كبلد معاد للمصالح الغربية. كما لم تتأثر العلاقات رسميا، رغم محاولات نواب في الكونغرس إقناع وزير الخارجية الأمريكي بفرض عقوبات على الجزائر بسبب مقتنياتها من السلاح الروسي، تطبيقا لقانون مكافحة أعداء أمريكا الذي يدعو الرئيس إلى فرض عقوبات على الأطراف المشاركة في معاملات مهمة مع ممثلي قطاعي الدفاع أو الاستخبارات في حكومة الاتحاد الروسي.