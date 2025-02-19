محادثات جزائرية إيطالية لتسريع مشروع الربط الكهربائي

عادل الثابتي: أجرى مسؤولون جزائريون وإيطاليون محادثات من أجل تسريع تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين البلدين الذي سيمد القارة الأوروبية بالتيار.

أفادت بذلك الشركة الوطنية للكهرباء والغاز الجزائرية “سونلغاز” في بيان الثلاثاء، نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

وقال البيان إن “المحادثات جرت بين المدير العام لسونلغاز مراد عجال، بالجزائر العاصمة، مع المديرة العامة للشركة الإيطالية زهيرو (Zhero) أليسندرا باسيني”.

وتناولت المحادثات “سبل الاستفادة من خبرة الشركة الإيطالية في تسريع وتيرة تنفيذ المشروع الاستراتيجي الخاص بالترابط الكهربائي بين الشبكات الجزائرية والإيطالية عبر كابل بحري، لتصدير الكهرباء النظيفة إلى أوروبا عبر إيطاليا”.

وقال عجال وفق البيان، إن “المشاريع الهامة التي تعكف سونلغاز على إنجازها تأتي في إطار تنفيذ مشروع الـ15 ألف ميغاواط من الطاقات المتجددة”.

وأوضح أن “القدرة الكبيرة لسونلغاز في إنتاج الطاقة التقليدية يجعلها تتمتع بمزيج طاقي يضمن استمرارية تمويل أوروبا بالطاقة”.

وأشار إلى أن الجزائر، وعبر سونلغاز، أصبحت “شريكا استراتيجيا لكل متعامل في مجال الطاقة، لا سيما شركة (زهيرو) الإيطالية”.

ولفت المسؤول الجزائري إلى أن بلاده “تتمتع بقدرات طاقية هامة باعتبارها قطبا دائما للطاقة وموثوقا”.

ووفق بيان سونلغاز، تُعتبر “زهيرو” الإيطالية من الشركات الرائدة في مجال تقديم الحلول وتطوير مشاريع الطاقة، بما فيها تلك المرتبطة بالطاقات الجديدة والمتجددة وتخزينها.

وفي 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أعلن وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب، مشروع الربط الكهربائي بين الجزائر وإيطاليا الذي سيمد القارة الأوروبية بالكهرباء.

(الأناضول)