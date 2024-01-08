محادثات خليجية أوروبية حول غزة و”حوار الأمن الإقليمي” المرتقب- (تغريدة)

الرياض: بحث الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، التطورات في قطاع غزة، و”حوار الأمن الإقليمي”، المرتقب بين المجلس والاتحاد.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما الأحد، في مقر المجلس بالرياض، وسط تواصل هجمات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، وفق بيان للمجلس الإثنين.

ويضم مجلس التعاون الخليجي دول السعودية والإمارات، وقطر، والكويت، والبحرين، وسلطنة عمان.

ونقل البيان عن البديوي قوله إنه تم خلال اللقاء “استعراض آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وأهمها الحرب الإسرائيلية على غزة“.

إلى جانب تناول “سبل تعزيز الجهود الدولية والإقليمية الرامية لإنهاء أزمة قطاع غزة، ووضع حد للكارثة الإنسانية” التي يعيشها، وفق ذات البيان.

وأوضح البيان أن الطرفين ناقشا “جوانب حوار الأمن الإقليمي لكبار المسؤولين في دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، والمزمع عقده في 24 يناير/كانون الثاني الجاري في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض”.

وشدد الأمين العام على “أهمية هذا الحوار في تعزيز السلم والاستقرار الإقليمي”، فيما لم يقدم البيان تفاصيل بشأن ذلك الحوار المرتقب أو المشاركين فيه وجدول أعماله بحسب البيان.

وأكد البديوي خلال اللقاء على “ضرورة تضافر وتوحيد الجهود الدولية لوقف الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة”، فضلا على “أهمية التحرك الجماعي بين الجانبين لمواجهة التحديات الراهنة”.

ولم يوضح البيان تفاصيل أكثر بشأن زيارة بوريل، غير محددة المدة والتي لم يتم الإعلان عنها مسبقا.

وتشهد المنطقة توترات عديدة على عدة جبهات، سواء في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة أو الجنوب اللبناني والبحر الأحمر.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الأحد “22 ألفا و835 شهيدا، و58 ألفا و416 جريحا، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

(وكالات)