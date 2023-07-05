باكو- أذربيجان: شهدت أذربيجان، مساء الأربعاء، محادثات سعودية سودانية لبحث سبل اللجوء إلى التهدئة بين الأطراف المتنازعة في السودان منذ أبريل/ نيسان الماضي.

وقادت السعودية محاولات عديدة لرأب الصدع بين الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” إثر خلافات بينهما تحولت لصدام مسلح منذ أبريل، ونجحت في إتمام أكثر من هدنة عقب استضافة اجتماعات للمتنازعين بمدينة جدة غرب المملكة.

ووفق بيان للخارجية السعودية، “التقى نائب وزير الخارجية وليد الخريجي اليوم، وزير خارجية السودان بالإنابة السفير علي الصادق علي”.

وتم اللقاء على هامش مشاركة الجانبين في الاجتماع الوزاري للمكتب التنسيقي لحركة عدم الانحياز المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وجرى خلال اللقاء “بحث مستجدات الأوضاع في السودان، وسبل دعم كافة الحلول السياسية واللجوء إلى التهدئة ووقف التصعيد العسكري بما يضمن أمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق”.

ويتبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اتهامات ببدء القتال، وارتكاب خروقات خلال سلسلة هدنات لم تفلح في وضع نهاية لاشتباكات خلَّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، وما يزيد على 2.2 مليون نازح داخل وخارج إحدى أفقر دول العالم، بحسب وزارة الصحة والأمم المتحدة.

(الأناضول)