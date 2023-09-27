محادثات كورية قطرية لتعزيز التعاون في مجال الطاقة

سول: أجرى وزير التجارة والصناعة والطاقة بانج مون-كيو اليوم الأربعاء محادثات مع وزير الطاقة القطري سعد الكعبي في سول.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن المحادثات تناولت سبل تعزيز التعاون في مجال سلاسل التوريد الخاصة بصناعات الطاقة وبناء السفن.

وثمن الوزير الكوري الجنوبي خلال الاجتماع “علاقة الثقة بين البلدين منذ فترة طويلة التي تم إنشاؤها من خلال الإمدادات المستقرة من الغاز الطبيعي المسال”.

واقترح دفع التعاون المستدام إلى الأمام من خلال تنويع مصادر الطاقة مثل الهيدروجين والطاقة المتجددة فضلا عن الغاز الطبيعي المسال.

(د ب أ)