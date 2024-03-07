سياسة | عربي | فلسطين

محادثات وقف إطلاق النار في غزة تنتهي دون اتفاق.. ووفد حماس يغادر القاهرة

7 - مارس - 2024

حجم الخط
2

لندن- “القدس العربي”:

قالت حركة حماس في بيان، إن وفدها غادر القاهرة، بينما تستمر محادثات وقف إطلاق النار في غزة لحين التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل.

وجاء في البيان: “غادر وفد حماس القاهرة اليوم للتشاور مع قيادة الحركة، مع استمرار المفاوضات والجهود لوقف العدوان وعودة النازحين وإدخال المساعدات الإغاثية لشعبنا”.

وذكرت قناة “الجزيرة” نقلا عن مصادر، أن مفاوضات القاهرة انتهت من دون التوصل إلى اتفاق، وأن الوسطاء بين حركة حماس وإسرائيل حاولوا جسر الفجوة بين الطرفين، لكن جهودهم لم تنجح.

وقالت القناة إنّ إسرائيل رفضت طلب حماس بوقف إطلاق النار الدائم وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع وعودة النازحين من دون شروط.

وقال مسؤول كبير في حماس إن إسرائيل تصر على رفض “وقف العدوان والانسحاب وضمان حرية دخول المساعدات وعودة النازحين”.

في ذات السياق، صرح مصدر مسؤول لقناة “القاهرة الإخبارية” المصرية، بأن المحادثات للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة قبل حلول شهر رمضان مستمرة بين جميع الأطراف.

وقال المسؤول إن وفدا من حماس غادر القاهرة في الوقت الحالي لإجراء مشاورات، لكن المحادثات ستستأنف الأسبوع المقبل.

(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول العفيف اليمني:
    مارس 7, 2024 الساعة 2:01 م

    الصهيوامريكي هم الإرهاب في العالم

    رد
  2. يقول عبد الله شيبان:
    مارس 8, 2024 الساعة 9:37 ص

    لا يُرجى خير من محادثات تُقام في القاهرة وتحت أعين السيسي المتربصة.

    رد

أخبار ذات صلة

حماس ترفض الاقتراح الإسرائيلي الأخير بشأن هدنة غزة
منذ 4 ساعات
الجبهة الشعبية: واشنطن تدعم الإبادة بغزة والأطفال يحترقون بصواريخها
منذ 18 ساعة
صحة غزة : ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 50 ألفا و 423 شهيدا
منذ 20 ساعة
مجزرة جباليا.. استشهاد 22 فلسطينيا بقصف الاحتلال عيادة الأونروا- (فيديو)
منذ 21 ساعة

اشترك في قائمتنا البريدية