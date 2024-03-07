محادثات وقف إطلاق النار في غزة تنتهي دون اتفاق.. ووفد حماس يغادر القاهرة

لندن- “القدس العربي”:

قالت حركة حماس في بيان، إن وفدها غادر القاهرة، بينما تستمر محادثات وقف إطلاق النار في غزة لحين التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل.

وجاء في البيان: “غادر وفد حماس القاهرة اليوم للتشاور مع قيادة الحركة، مع استمرار المفاوضات والجهود لوقف العدوان وعودة النازحين وإدخال المساعدات الإغاثية لشعبنا”.

وذكرت قناة “الجزيرة” نقلا عن مصادر، أن مفاوضات القاهرة انتهت من دون التوصل إلى اتفاق، وأن الوسطاء بين حركة حماس وإسرائيل حاولوا جسر الفجوة بين الطرفين، لكن جهودهم لم تنجح.

وقالت القناة إنّ إسرائيل رفضت طلب حماس بوقف إطلاق النار الدائم وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع وعودة النازحين من دون شروط.

وقال مسؤول كبير في حماس إن إسرائيل تصر على رفض “وقف العدوان والانسحاب وضمان حرية دخول المساعدات وعودة النازحين”.

في ذات السياق، صرح مصدر مسؤول لقناة “القاهرة الإخبارية” المصرية، بأن المحادثات للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة قبل حلول شهر رمضان مستمرة بين جميع الأطراف.

وقال المسؤول إن وفدا من حماس غادر القاهرة في الوقت الحالي لإجراء مشاورات، لكن المحادثات ستستأنف الأسبوع المقبل.

(وكالات)