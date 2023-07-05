محافظ جنين: بدء حصر أضرار الهجوم الإسرائيلي.. والخسائر بالملايين

رام الله: أعلن محافظ جنين في السلطة الفلسطينية أكرم الرجوب بدء لجنة رسمية، اليوم الأربعاء، حصر أضرار العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين للاجئين التي استمرت ليومين.

وقال الرجوب، إن لجنة متخصصة بدأت أعمالها في حصر جميع الأضرار الناتجة عن الهجوم الإسرائيلي برعاية كاملة من الحكومة الفلسطينية.

وأوضح الرجوب أنه بموازاة ذلك، أُطلقت خطة شاملة للاستجابة الإنسانية في مخيم جنين، تتضمن إصلاح أضرار البني التحتية وخطوط المياه والكهرباء وإغاثة السكان بدعم حكومي وشعبي.

واتهم الرجوب إسرائيل بشن “عدوان غاشم وفاشي استهدف إيقاع أكبر الخسائر بالمواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، وخلف خسائر بالملايين، بقرار من الحكومة اليمنية المتطرفة لمهاجمة الشعب الفلسطيني الأعزل”.

وذكر أن العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي خلفت أضرارا مادية ضخمة في المنازل والمنشآت والبني التحتية، فيما جرى اعتقال أكثر من 300 مواطن جرى إخلاء سبيل 50 منهم فقط الليلة الماضية.

واعتبر الرجوب أن إسرائيل شنت هجومها على مخيم جنين بـ “مبررات واهية لا أساس لها من الصحة”، محذرا من “حالة من الغضب تسود جنين وتزايد روح الانتقام في أوساط الشباب والمواطنين الفلسطينيين ردا على جرائم الاحتلال”.

وأدى الهجوم الإسرائيلي الذي وصف بأنه الأعنف منذ عام 2002، إلى مقتل 12 فلسطينيا، بينهم خمسة فتية وأكثر من 120 مصابا وصفت حالة نحو 30 منهم بالخطيرة، وتضمن غارات جوية واشتباكات مسلحة.

وأكد الجيش الإسرائيلي صباح اليوم إتمام خروج جميع قواته من مخيم ومدينة جنين “بعد 48 ساعة من العملية المباغتة لإحباط الأنشطة الإرهابية”.

وذكر الجيش أنه خلال العملية جرى استجواب مئات المشتبه فيهم ليتم اعتقال العشرات، وعثرت القوات وصادرت وفجرت آلاف الوسائل القتالية، وفيها عبوات ناسفة وقطع أسلحة ومختبرات متفجرات وذخيرة.

(د ب أ)