محافظ جنين: 180 مريضا و75 كادرا ينقصهم الغذاء والدواء بمشفى المدينة

جنين: قال محافظ جنين كمال أبو الرُب، الأحد، إن المحافظة تتعرض “للاجتياح الثاني عشر بعد 7 أكتوبر، وما زال مستمرا”، مؤكداً أن 180 مريضا في مستشفى جنين ومرافقيهم، و75 كادرا طبيا وإداريا وعاملا تنقصهم الأغذية والدواء والمستلزمات الطبية.

وأضاف أبو الرب، خلال مؤتمر صحافي في جنين: “لا نستطيع إحصاء الأضرار لغاية هذه اللحظة لأن العملية مستمرة”، معتبرا أن الحكومة الإسرائيلية “تهدف من خلال الضغط على مخيماتنا إلى تهجير سكانها”.

وأشار إلى تنفيذ “86 عملية تنسيق لتوصيل المياه والسولار إلى مستشفى جنين الحكومي وحده”.

وأكد أن “العملية الإسرائيلية الحالية، التي تستهدف البنية التحتية، هي الأعنف والأشد والأوسع مقارنة بالعمليات السابقة”.

كما لفت أبو الرب إلى تقسيم مدينة جنين ومخيمها إلى 4 مربعات تغلق كل منها وتشرع “بعمليات تخريب للبيوت وتحقيق ميداني للسكان”.

وطالب محافظ جنين “بوقف العدوان ورفع الحصار عن مستشفيات جنين ومراكزها الصحية”.

وقال إن “180 مريضا في مستشفى جنين ومرافقيهم، و75 كادرا طبيا وإداريا وعاملا تنقصهم الأغذية والدواء، والمستلزمات الطبية”.

(الأناضول)