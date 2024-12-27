محافظ دمشق يوضح: قصدت “السلام الداخلي السوري” وليس السلام مع إسرائيل- (فيديو)

“القدس العربي”: نفى محافظ دمشق ماهر مروان في مقطع فيديو مصور، اليوم الجمعة، ما تم تداوله بعد حواره مع الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية “إن بي آر” حول سعيه للسلام مع إسرائيل وعدم رغبته في العداء معها، موضحاً أن سياق تصريحه يتعلق بالسلم الأهلي الداخلي السوري.

وأوضح مروان أن هذا الملف ليس من صلاحياته كمحافظ دمشق، إنما من صلاحيات وزارة الخارجية والقيادة السورية.

وفي وقت سابق، نُقل عن محافظ دمشق الجديد المعين من قبل الإدارة الجديدة للبلاد قوله: ليس لدينا أي خوف من إسرائيل، ومشكلتنا ليست مع إسرائيل”، كما دعا الولايات المتحدة إلى تسهيل إقامة علاقات أفضل بين سوريا الجديدة والاحتلال.

وزاد مروان أن مخاوف الاحتلال الإسرائيلي إزاء التغير الذي جرى في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، وما تبعها من توغل غير مسبوق جنوب سوريا هو “قلق طبيعي”.

وواصل: مخاوف إسرائيل بسبب “فصائل معينة” ربما “أشعرها بالخوف، ولذلك تقدمت قليلا وقصفت قليلا”.

وأكد: “ليس لدينا أي خوف من إسرائيل، ومشكلتنا ليست مع إسرائيل”، وأضاف “نحن لا نريد التدخل في أي شيء يهدد أمن إسرائيل أو أمن أي دولة أخرى”.

وقالت الإذاعة الأمريكية إن مروان دعا الولايات المتحدة إلى تسهيل إقامة علاقات أفضل بين سوريا الجديدة والاحتلال الإسرائيلي.

وقال مروان عن السوريين “شعبنا يريد التعايش والسلام، ولا يريد العودة إلى النزاعات”.