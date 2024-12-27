محافظ دمشق يوضح: قصدت “السلام الداخلي السوري” وليس السلام مع إسرائيل- (فيديو)

“القدس العربي”: نفى محافظ دمشق ماهر مروان في مقطع فيديو مصور، اليوم الجمعة، ما تم تداوله بعد حواره مع الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية “إن بي آر” حول سعيه للسلام مع إسرائيل وعدم رغبته في العداء معها، موضحاً أن سياق تصريحه يتعلق بالسلم الأهلي الداخلي السوري.
وأوضح مروان أن هذا الملف ليس من صلاحياته كمحافظ دمشق، إنما من صلاحيات وزارة الخارجية والقيادة السورية.
وفي وقت سابق، نُقل عن محافظ دمشق الجديد المعين من قبل الإدارة الجديدة للبلاد قوله: ليس لدينا أي خوف من إسرائيل، ومشكلتنا ليست مع إسرائيل”، كما دعا الولايات المتحدة إلى تسهيل إقامة علاقات أفضل بين سوريا الجديدة والاحتلال.
وزاد مروان أن مخاوف الاحتلال الإسرائيلي إزاء التغير الذي جرى في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، وما تبعها من توغل غير مسبوق جنوب سوريا هو “قلق طبيعي”.
وواصل: مخاوف إسرائيل بسبب “فصائل معينة” ربما “أشعرها بالخوف، ولذلك تقدمت قليلا وقصفت قليلا”.
وأكد: “ليس لدينا أي خوف من إسرائيل، ومشكلتنا ليست مع إسرائيل”، وأضاف “نحن لا نريد التدخل في أي شيء يهدد أمن إسرائيل أو أمن أي دولة أخرى”.
وقالت الإذاعة الأمريكية إن مروان دعا الولايات المتحدة إلى تسهيل إقامة علاقات أفضل بين سوريا الجديدة والاحتلال الإسرائيلي.
وقال مروان عن السوريين “شعبنا يريد التعايش والسلام، ولا يريد العودة إلى النزاعات”.
حتى لا تخدعنا المسميات البراقة وهذه حقيقتهم
الله لا يعطيك عافيه ولا يبارك فيك نسمع الان تصريحاتكم اللتي لم تكن لتخطر على بالنا حتى في الاحلام لتخرج علينا بعد الفضيحه لتقول لنا بانك لم تكنتقصد ان تقول ذلك ….
الكل أصبح يتكلم في الشأن السوري .
دعوا الشعب السوري يقرر بنفسه ، إن أراد مهادنة الاحتلال فهو شأنه و إن أراد شيئا آخر فله ذلك أيضا .
من يريد مقارعة اسرائيل فله ذلك أيضا ، الأجواء مفتوحة و كذلك البحار ، و نعده أننا لن نلومه على قراره .
في الوقت الذي يباد ثلث الشعب الفلسطيني في غزه السلطه الفلسطينية وضعت يدها بيد إسرائيل و تهاجم و تقتل و تعذب في جنين مع صمت مريب و لا مبالاه في الضفه الغربيه. دعو سوريا لوحدها. الرجاء النشر
ان هذا دليل على الجبن و التواطؤ.
كان عليكم ان تطالبوا بالجولان المحتل
اذا كنتم تظنون ان ابرام اتفاقية سلام بين سوريا و الكيان الصهيوني سيردع إسرائيل على مهاجمتكم فانكم مخطئون و في قمة الغباوة
لان إسرائيل لا يهدأ لها بال حتى تنفذ مشروعها إسرائيل الكبرى سواء ايرمتم اتفاق سلام معها ام لا
كاررررثة ما يقول وبكل المعايير !!! إنها الدعوة للتطبيع بعينها مع الكيان الصهيوني الغاصب المحتل!!! ألا يستحي مما يقول؟ يقول أنه ليست له مشكلة. مع الإحتلال وفي الكلام تناقض لأن كل المشاكل في منطقة الشرق الأوسط ناتجة من وجود هذا الإحتلال ومشروعه الإستيطاني التوسعي في المنطقة! ثم وهل يُعقل أن لا تكون لسوريا وشعبها مشاكل مع الإحتلال وقد اعتدت عليهم إسرائيل في عز فرحتهم واقتطعت أجزاء معتبرة من التراب السوري واحتلتها وضمتها إلى باقى الأراضي المحتلة بما فيها الجولان السوري المحتل من عشرات السنين بل ودمرت كل مقدراتهم الدفاعية حتى أنها وصلت على مشارف دمشق وعلى بعد 25 كم فقط منها
هل التخلص من ديكتاتورية بشار يكون بإحلال ما يعادلها ولكن بالإنبطاح والإستسلام علانية للإحتلال؟
ما صرح به وقاله هذا الكائن هو أمر منكر وخطير يستوجب ممن يقودون القاطرة الأمامية لهذا التغير في سوريا الحديدة أن يقيلوه ويحاسبوه عن كلامه الخطير هذا قبل فوات الأوان لأنه سيشكل بانبطاحه هذا وخنوعه واستلقائه أرضا للعدو الصهيوني ولأول وهلة، خطورة عليهم من حيث أن الكيان الغاصب ومن يدور في فلكه من الصهاينة سيستغلون الفرصة لترقيته ودعمه ومحاربة خصومه الذين لا يشاركونه في فكره ونهجه هذا الإستسلامي المطبع!
إرحل إلى حيث كنت فإن الشعب السوري لم ينصبك حاكما ولا محافظا على حلب الأبية الأصيلة الصامدة في وجه كل عدو متربص بسوريا وبالأمة جمعاء
ومهما توددتم لأمريكا فلن يغير
في الامر شيء للصهاينه
عندهم جدول زمني وسوريا
أصبحت كلها محتله
شرقها بيد أمريكا وجنوبها بيد
الصهاينه
سيبلغ الكتاب اجله نشاهد قصفا لسوريا احتلال ولا تحركون ساكنا
يعني الان احببتم الشهرة والمال