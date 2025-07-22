محافظ واسط إلى التحقيق بسبب حريق الكوت… والبرلمان يوصي بإقالته

بغداد ـ «القدس العربي»: على خلفية حادثة الحريق الذي أتى على مبنى تجاري في مدينة الكوت، وخلّف نحو 100 ضحية بين قتيل ومصاب، أحال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، للتحقيق محافظ واسط، محمد جميل المياحي، فيما طالب البرلمان بإقالة الأخير.

وعقد مجلس الوزراء العراقي جلسته الاعتيادية أمس، استهلها باستضافة لجنة التحقيق الخاصة بـ«حادث الحريق الأليم في مدينة الكوت، للاستماع إلى نتائج التحقيق».

ووفق بيان حكومي، فإن السوداني «صادق على نتائج اللجنة التحقيقية الخاصة بحادث الحريق الأليم في مدينة الكوت، حيث تضمنت النتائج إحالة محافظ واسط بصفته رئيس لجنة الدفاع المدني في المحافظة وأعضاء اللجنة المذكورة إلى التحقيق لكشف المسؤولية ومعرفة أسباب التقصير». ورحب المياحي بنتائج اللجنة، مبدياً استعداده لـ«المثول أمامها».

الفاجعة الكبرى

وقال في بيان صحافي إنه «في الوقت الذي نجدد العزاء لأنفسنا ولجميع أهالي محافظتنا العزيزة، بالفاجعة الكبرى التي ألمت بنا، نرحب بنتائج اللجنة التحقيقية الخاصة المُشكلة من قبل رئيس مجلس الوزراء للتحقيق بالفاجعة الأليمة، وما تضمنته من نتائج صادق عليها الرئيس».

وأضاف: «نحن على أتم الاستعداد للمثول أمام أي لجنة، وكلنا حرص على أن تكون النتائج عادلة وشفافة وحقيقية، ولا نتهرب من أي مسؤولية، ونؤكد مجدداً أننا تحت رهن أيدي أسر شهداء الفاجعة، ومصابنا بهم أكبر من أي موقف أو موقع».

وتابع: «لا نسمح لأنفسنا بأي شكل من الأشكال بالخوض في صراعات أو تجاذبات سياسية على حساب دماء أبناء محافظتي الطاهرة، والتي أتشرف دوماً بخدمتها والانتماء لها تحت أي ظرف كان».

وختم قائلاً: «شكرنا وتقديرنا لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وأعضاء اللجنة، لحرصهم الكبير ومهنيتهم العالية وإصرارهم على كشف ملابسات هذه الفاجعة الأليمة وتحديد المقصرين فيها».

وكان عضو مجلس محافظة واسط، عادل محمد كاظم، قد أعلن انسحابه من اللجنة، احتجاجاً على توقيع «كتلة المحافظ» على تقرير اللجنة.

يأتي ذلك بعد يوم واحد على مطالبة رئاسة مجلس النواب، السوداني، بإقالة المياحي.

بقرار من الحكومة… وعضو مجلس محافظة ينسحب من لجنة تقصي الحقائق

وجاء في طلب رسمي موجه من رئيس المجلس محمود المشهداني إلى السوداني، ومرفق بتواقيع 54 نائباً، أنه «استناداً إلى ما ورد من معلومات موثقة وتقارير ميدانية بشأن الحريق المروّع الذي اندلع في مجمع تجاري كبير بمدينة الكوت، وأدى لسقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى المدنيين، وفي ضوء مؤشرات واضحة على وجود تقصير إداري جسيم وإخلال بالواجبات الوظيفية من قبل الجهات المحلية وفي مقدمتها إدارة المحافظة، نرى أن بقاء محافظ واسط محمد جميل المياحي في منصبه بعد هذه الفاجعة يمثل عبئاً أخلاقياً وسياسياً على الحكومة الاتحادية ويبعث برسائل سلبية للرأي العام ولعوائل الضحايا».

ودعا المشهداني في طلبه رئيس الوزراء إلى «تقديم طلب رسمي إلى مجلس النواب لإقالة محافظ واسط على خلفية فاجعة الحريق وما سبقها من ملفات إدارة متعثرة وشبهات في جوانب السلامة العامة والإشراف الخدمي، وإحالة ملف الحادث بالكامل إلى الجهات التحقيقية والقضائية المختصة لضمان المساءلة والمحاسبة العادلة لكل من تثبت مسؤوليته».

كذلك وجه النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، بتشكيل لجنة نيابية لمتابعة كارثة الحريق.

وقال المكتب الإعلامي للمندلاوي في بيان إن «النائب الأول لرئيس مجلس النواب وجّه، خلال ترؤسه الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب، بتشكيل لجنة نيابية لمتابعة كارثة حريق الكوت في محافظة واسط عن كثب».

وقال المندلاوي، حسب البيان، إن «تكرار حوادث الحريق والتهاون في تطبيق إجراءات السلامة يستدعي من السلطة التشريعية، تشديد خطواتها الرقابية على مؤسسات الدولة الاتحادية والمحلية، وضمان الشفافية في مسارات التحقيق في فاجعة الكوت الأليمة، وصولاإلى كشف الفاسدين المتسببين بإزهاق الأرواح البريئة ومحاسبتهم».

وأضاف أن «مجلس النواب عازم على إيقاف التهاون والتساهل في تطبيق التشريعات الخاصة بالأمن المدني، والحد من التدهور الحاصل في إجراءات السلامة».

ودعا المندلاوي مؤسسة الشهداء إلى «اتخاذ الخطوات الكفيلة بشمول ضحايا الفاجعة بقانون مؤسسة الشهداء، والإسراع في تعويض وعلاج المصابين»، فيما وجّه بـ«تشكيل لجنة نيابية لمتابعة كارثة الحريق في محافظة واسط عن كثب». وشدد على أن «مجلس النواب لن يتوانى في محاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره أو تورطه في هذه الفاجعة الأليمة».

وكان البرلمان العراقي قد قرر تحويل جلسته «الطارئة» التي كانت مخصصة لمناقشة الحادثة، بالإضافة إلى استهداف الحقول النفطية في الإقليم، إلى «تداولية»، لعدم اكتمال النصاب القانوني لها.

وحسب النائب رائد المالكي، فإن مقاطعة نواب حضور الجلسة جاء لعدم حضور المسؤولين التنفيذيين، مؤكداً أن العديد من المحافظين «يجهلون مسؤولياتهم واختصاصاتهم».

المالكي قال في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان، مساء الإثنين، بمشاركة النائب أمير المعموري، إن «النواب طلبوا حضور المسؤولين التنفيذيين، وفي مقدمتهم رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ومدير الدفاع المدني ومحافظ واسط، إلا أن دعوة مجلس النواب اقتصرت فقط على حضور النواب وبعض كلمات المتحدثين».

يجهلون مسؤولياتهم

وأضاف أن «النواب قاطعوا الجلسة احتجاجاً على عدم حضور الجهات المعنية، رغم تنبيههم المسبق لرئاسة البرلمان بضرورة حضور هؤلاء المسؤولين»، مبيناً أن «الكلمات التي ألقيت لا تعبّر عن حجم المأساة».

كما أشار إلى أن «هناك معلومات وردت من وزارة الداخلية تفيد بأن بعض المحافظات بينها العاصمة بغداد، لم تعقد أي اجتماعات تخص الدفاع المدني»، مضيفاً أن «العديد من المحافظين يجهلون مسؤولياتهم واختصاصاتهم».

وتابع حديثه قائلاً: «ما جرى في واسط هو دليل حي على نتائج هذا الإهمال المتراكم»، محمّلاً الجهات ذات العلاقة المسؤولية عن «عدم التعامل الجاد مع الحوادث والكوارث».