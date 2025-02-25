محاكمة أمريكي بتهمة قتل صبي فلسطيني

إلينوي: تبدأ اليوم الثلاثاء محاكمة مالك عقار في إحدى ضواحي شيكاغو بتهمة القتل والشروع في القتل، وجريمة الكراهية، في هجوم على امرأة أمريكية- فلسطينية وابنها الصغير عام 2023.

ويواجه جوزيف تشوبا، البالغ من العمر 73 عاما، اتهاما بطعن، وقتل الصبي وديع الفيومي، الذي كان يبلغ من العمر ست سنوات، وإصابة أمه حنان شاهين بجروح، يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت السلطات إنه تم استهداف الأسرة بسبب عقيدتها الإسلامية وردا على الحرب بين إسرائيل وحماس.

ومن المقرر أن تبدأ البيانات الافتتاحية صباح اليوم الثلاثاء في محاكمة من المتوقع أن تستمر نحو أسبوع.

وقال تشوبا إنه غير مذنب في تهمة القتل العمد وتهمة الشروع في القتل وتهم أخرى، ورفض محاميه جورج لينارد التعليق قبل نهاية المحاكمة.

وأدى الهجوم على الأسرة في بلدة بلينفيلد، الواقعة على بعد نحو 40 ميلا (65 كيلومترا) جنوب غرب شيكاغو، إلى تجدد المخاوف من التمييز ضد المسلمين في المجتمع الفلسطيني الكبير والراسخ بشيكاغو. كما تأتي المحاكمة وسط عداء متزايد ضد المسلمين والفلسطينيين في الولايات المتحدة منذ هجوم حماس.

وتلقى جسد الصبي وديع الفيومي26 طعنة، وأمه حنان شاهين أكثر من 12 طعنة واستغرق الأمر أسابيع حتى تعافت الأم.

وحضر مئات الأشخاص جنازة الصبي، الذي أشار كثيرون إلى أنه كان لطيفا ومحبا للرياضة ولعبة الليغو.

(أ ب)