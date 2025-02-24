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محاكمة جراح فرنسي بتهم اغتصاب 299 شخصا معظمهم أطفال

24 - فبراير - 2025

صورة للطفل ماتيس الذي تعرض للاغتصاب على يد الدكتور سكوارنيك

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فرنسا: من المقرر أن تبدأ محاكمة جراح سابق في فرنسا، اليوم الاثنين، بتهم الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي على 299 ضحية، معظمهم مرضاه من الأطفال، فيما وصفه محققون ومذكراته الخاصة بأنه نمط من العنف على مدى ثلاثة عقود.

 ومن المقرر أن يواجه جويل لو سكوارنيك، البالغ من العمر الآن 74 عاما، مئات الضحايا خلال محاكمة تستمر أربعة أشهر في فان، بمنطقة بريتاني. ويواجه سكوارنيك عقوبة السجن تصل إلى 20 عاما في حالة إدانته، تضاف إلى 15 عاما يقضيها بالفعل بعد إدانته في عام 2020 باغتصاب أطفال والاعتداء جنسيا عليهم.

ولا ينفي سكوارنيك الاتهامات، برغم قوله إنه لا يتذكر كل شيء.

ولا يتذكر بعض الناجين الاعتداءات، إذ كانوا فاقدي الوعي حينها.

(أ ب)

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