محاكمة “عناصر مزعومين من حماس” في ألمانيا بشبهة التخطيط لهجمات في أوروبا

فرانكفورت: بدأت في برلين اليوم الثلاثاء محاكمة، ما وصفوا بـ”أربعة عناصر من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)” يشتبه في قيامهم بالتخطيط لشن هجمات على مؤسسات يهودية في أوروبا، فيما وصفه ممثلو الادعاء بأنها أول قضية ينظرها القضاء ضد عناصر من الحركة الإسلامية في ألمانيا.

وبحسب وكالة “رويترز” جرى إلقاء القبض على عناصر حماس في أواخر عام 2023 للاشتباه في تخطيطهم لهجمات، وفقا لما ذكره الادعاء في ذلك الوقت.

وقال المدعي العام يوخن فاينجارتن لرويترز “للمرة الأولى في ألمانيا، يواجه مشتبه بهم اتهامات بالمشاركة كأعضاء في منظمة حماس”.

وأضاف زاعما أن الأربعة متهمون بالسعي لتحديد مكان مستودع أسلحة سري في بولندا لشن هجمات محتملة، وكانوا يتلقون الأوامر من نائب قائد كتائب القسام في لبنان.

ووفق الوكالة فبحسب مزاعم سابقة من الادعاء فإنهم متهمون أيضا باستخدام مخازن أسلحة أخرى في أوروبا.

ونوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أعلن مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني، اأنه طلب إحالة أربعة أشخاص يشتبه في انتمائهم لحماس، إلى المحكمة بتهمة جمع أسلحة في أوروبا لصالح الحركة.

أوقف الرجال الأربعة وهم عبد الحميد أل ع. وإبراهيم إل ر.المولودان في لبنان، والمصريان محمد ب. ونزيه ر. اللذان يحملان الجنسية الهولندية في 14 كانون الأول/ديسمبر من العام قبل الماضي.