محاكمة قاتل الطفل الفلسطيني في أمريكا.. والأم: استهدفنا لأننا مسلمان

واشنطن: قالت والدة طفل فلسطيني أمريكي قُتل في أكتوبر تشرين الأول 2023 في إيلينوي، في حادث طعن وصفته السلطات بأنه جريمة كراهية، إن المهاجم استهدفهما لأنهما مسلمان.

وبدأت أمس الثلاثاء محاكمة في جريمة قتل تمثل واحدة من أولى وأسوأ جرائم الكراهية في الولايات المتحدة منذ شنت إسرائيل حملتها العسكرية على غزة بعد هجوم لـ “حماس” في أكتوبر تشرين الأول 2023.

وأشار المدافعون عن حقوق الإنسان إلى تصاعد مشاعر الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية.

واتُهم جوزيف جوبا (73 عاماً)، مالك المنزل الذي تسكنه الأسرة، بالقتل وجرائم الكراهية، ودفع في وقت سابق ببراءته.

وتقول الشرطة والادعاء العام إن جوبا استهدف الطفل وديع الفيومي ووالدته حنان شاهين لكونهما مسلمين بعد اندلاع حرب إسرائيل في غزة. وطعن جوبا حنان عدة مرات، لكنها نجت.

وقالت حنان في شهادتها، بحسب تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية: “قال لي: أنت مسلمة يجب أن تموتي”.

وقدم مايكل فيتزجيرالد، المدعي العام بمقاطعة ويل، تسجيلاً لمكالمة حنان لخدمة الطوارئ 911 في المحاكمة.

وحسبما أوردت قناة سي.بي.إس شيكاغو، قالت الأم في التسجيل: “المالك يريد قتلي أنا وطفلي… أنا في الحمام أنتظركم”.

ولم يدل جوبا بأي تصريح أمس الثلاثاء.

