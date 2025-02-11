محاكمة ناشط حقوقي مغربي تتحول إلى وقفة احتجاجية أمام محكمة طنجة- (تدوينات)

الرباط- “القدس العربي”:
تحولت محاكمة الناشط الحقوقي رضوان القسطيط، المنتمي لجماعة “العدل والإحسان” الإسلامية، الاثنين، إلى محج لعدد كبير من الحقوقيين، كما تحول رصيف المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة (شمال) إلى ساحة احتجاج ورفع الشعارات “المنددة بتكميم الأفواه” و”محاكمة مناهضي التطبيع”.
وقررت المحكمة الابتدائية لمدينة طنجة، تأجيل محاكمة الناشط المذكور إلى غاية 24 من شباط/ فبراير الحالي، وذلك على خلفية متابعته في حالة اعتقال بتهم “إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم” و”إهانة هيئة منظمة”، فيما أشارت بعض المصادر المحلية إلى تدوينة كان قد نشرها رضوان القسطيط تضيف لصك اتهامه “التحريض على العنف والكراهية”.
وكان الناشط المنتمي لجماعة “العدل والإحسان” قد نشر تدوينة عقب تنفيذ عملية الطعن في تل أبيب من طرف أمريكي من أصول مغربية، وحملت عبارات قدحية مثل “الخنازير والكلاب” وتحدث عن “العنصرية”.
وأكدت مصادر إعلامية محلية أن توقيف الناشط رضوان القسطيط جاء على إثر التدوينة المذكورة، ناهيك عن إهانته لموظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم وأيضا إهانة هيئة منظمة، فيما قالت جماعة “العدل والإحسان” إن اعتقاله “سياسي يرمي إلى ضرب حرية التعبير وتكميم الأفواه”.
المحتجون الذين رفعوا شعارات حرية التعبير دعوا من أمام ابتدائية طنجة السلطات القضائية “إلى إسقاط المتابعة عن المناضل الحقوقي رضوان قسطيط، تعزيزا لضمانات المحاكمة العادلة”، كما أكدوا أن اعتقاله “يندرج في سياق التضييق الممنهج للسلطات العمومية تجاه الأصوات الداعمة للقضية الفلسطينية والمناهضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني”، وفق تعبيرهم.
وخصت الجماعة الإسلامية المذكورة محاكمة رضوان القسطيط بمواكبة إعلامية على موقعها الإلكتروني الرسمي، موضحة أنه كان مؤازرا بـ40 محاميا، ووصفته بـ”المدون والناشط الحقوقي الداعم للقضية الفلسطينية والمناهض للتطبيع”.
وأشارت الجماعة إلى أن المحاكمة كانت قد انطلقت بالتوازي مع وقفة احتجاجية، وحضرها حقوقيون وسياسيون وإعلاميون، وشخصيات بارزة، مؤكدة أن خبر اعتقال الناشط رضوان القسطيط انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي “وأثار موجة من الاستياء والرفض في صفوف أصدقائه الإعلاميين والحقوقيين الذين أجمعوا على أن متابعته تأتي نتيجة تدويناته المتكررة ضد التطبيع والمطبعين، خاصة وأنه كان يقدم برنامج حارة المغاربة طيلة معركة طوفان الأقصى”.
يشار إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء، كانت قد استمعت إلى المتهم الأربعاء الماضي، حيث تقرر متابعته في حالة اعتقال احتياطي وفقا لمقتضيات القانون الجنائي، ووجهت إليه النيابة العامة تهما تشمل “إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم، إهانة هيئة منظمة، التحريض على ارتكاب جناية أو جنحة عبر وسائل إلكترونية، بالإضافة إلى التحريض على التمييز والكراهية”.
مجرد ان تقوم جماعة العدل والإحسان بما تقوم به من وقفات ونشاطات في أماكن عامة وهي جماعة محضورة يدل على أن حرية التعبير مكفولة للجميع إلى ابعد حد. كما لا يجب أن نغفل بكون الشخص الموقوف قد آزره 40 محاميا، فإن لم يدل ذلك على المحاكمة العادلة فلا ادري على ما يدل.
من جهة اخرى، لقد توبع المعني بالأمر من أجل التحريض على العنف واهانة موظفين عموميين وليس بسبب رفضه للتطبيع والتعبير عنه لسبب بسيط وهو ان رفض التطبيع مع إسرائيل لا يعد جريمة في نظر القانون المغربي ونجد عشرات الآلاف من المغاربة الذين يرفضون التطبيع مع إسرائيل ويعبرون عن ذلك يوميا في الشارع العام ولا يعترض سبيلهم احد.
جماعة العدل والإحسان تستغل كل فرصة لخلق المواجهة مع أجهزة الدولة لتنصب نفسها في موقع الضحية ولو كانت في العالم الآخر لتم تصنيفها جماعة إرهابية منذ مدة.
حسبنا الله ونعم الوكيل ضلم وقمع واستعباد للمغاربه الاحرار
حرية انتقاد التطبيع تكلفك 5سنوات سجنا في المغرب
لو كان كلامك صحيحا لكان أغلب المغاربة في السجون……المغرب بلد الحريات و الدليل هو خروج عشرات الآلاف من المغاربة كل أسبوع لتنديد بالعدوان على غزة.عكس بلدك الدي لم يسمح بأي مظاهرة
في بلدك النظام الجزائري لم يسمح ولو بمظاهرة أو حتى وقفة يتيمة واحدة عكس كل دول العالم التي خرجت شعوبها تضامنا مع الفلسطينيين بل حتى أمريكا الداعم الأول لإسرائيل رأينا في مظاهرات في الشوارع أما أصحاب الشعارات الفارغة و مستغلي القضية الفلسطينية كالنظام الجزائري فمنع منعا كليا اي نوع من التظاهرات وهو الذي صدع رؤوسنا بالشعارات و مع فلسطين ظالمة أو. مظلومة