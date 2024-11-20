محامون: توجيه تهمة “تبديل هيئة الدولة” إلى رئيسة “الحزب الدستوري” المعارض في تونس عبير موسي

تونس: قال محامون إن القضاء في تونس وجّه تهمة التخطيط لتبديل هيئة الدولة إلى رئيسة “الحزب الدستوري الحر” عبير موسي، الموقوفة في السجن، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتعود هذه التهمة إلى قضية “مكتب الضبط” للقصر الرئاسي، حين توجهت رئيسة الحزب إليه لإيداع تظلّم ضد مراسيم أصدرها الرئيس قيس سعيد، وأصرّت على إيداعه لدى المكتب، قبل أن يتم إيقافها من قبل الأمن وإيداعها لاحقاً السجن.
وقال محامون عن هيئة الدفاع عن موسي إن قضاة التحقيق وجهوا إلى رئيسة الحزب تهمة “الاعتداء، القصد منه تبديل هيئة الدولة”، المضمنة في الفصل 72 من المجلة الجزائية، والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام.
عقوبته تصل إلى الإعدام.. هيئة الدفاع عن عبير موسي تطعن في قرار قاضي التحقيق
التفاصيل: https://t.co/Fgq00hSCOH#أخبار_سياسة #موسي #قضية_القصر #الفصل_72 pic.twitter.com/RNL47mTeCl
— Tunigate – بوابة تونس (@Tunigate) November 20, 2024
وأضاف المحامون، في مؤتمر صحفي، أن التحقيقات، في مرحلة أولى، كانت قد انتهت إلى عدم وجود جريمة، وأن قرار القضاة، الذي صدر أمس، الثلاثاء، كان مفاجئاً.
وأوضحت هيئة الدفاع أنها طالبت بالعودة إلى كاميرات المراقبة، لكن طلبها رُفض. وهي تستعد للطعن في قرار القضاة.
وكانت عبير موسي، وهي من بين المعارضين البارزين للرئيس قيس سعيد، مرشحة “الحزب الدستوري الحر” للانتخابات الرئاسية، التي أُجريت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفاز بها سعيد. لكن هيئة الانتخابات كانت قد رفضت ملف ترشحها.
وهي ملاحقة أيضاً في قضايا أخرى، من بينها قضية قامت هيئة الانتخابات بتحريكها ضدها بتهمة نشر “معلومات مضللة” عن الانتخابات التشريعية لعام 2022، بعد إطاحة الرئيس سعيد بالنظام السياسي السابق، في 2021.
(د ب أ)
من حفر حفرة لأخيه سقط فيها ..كم عرقلت البرلمان وأوقفت أشغاله أيام حزب النهضة
مسكييبنة كيف نستعملوها
اللهم لا شماتة
كانت عبير موسى …في عهد حكم ( النهضة) تصول و تجول و تدخل و تخرج و تُغاِق و تفتح الابواب ..و تُعطل جلسات البرلمان المنتخب ديمقراطيا و تتهكم و تُشكك حتى في نوايا ( الكثير من المسؤولين الذين بإنتخبهم الشعب!!؟ بل و تكيل التعم و الشتائم خاصة لممثلي اكبر حزب فائز ( النهضة) و حلفائها..و لكنها اليوم عاجزة عن قول كلمة واحدة او حتى توجيه نقد ..و فوق ذلك هي مسجونة !! هكذا هم البعض يريدون كل شيء ..فيخسرون كل شيء!
. ساهمت بشكل كبير في عرقلة الانتقال الديموقراطي في تونس و بتعطيل البرلمان مما مهد لوصول قيس سعيد إلى رئاسة البلاد و عبره سيطر العسكر على الحكم
تم استعمالها من طرف أطراف داخلية و خارجية ضد التغيير في تونس و اليوم تذوق سياسة القمع التي كانت ندافع عنها .
سوف يترحم التونسيون بحرقة على أيام حكم حزب النهضة و الائتلاف الحكومي آنذاك