محامو الأخوين تايت يؤكدون أنهما سيعودان إلى بريطانيا للدفاع عن نفسيهما أمام القضاء

المؤثر البريطانيي الأمريكي الذكوري أندرو تايت وشقيقه تريستان (أ ف ب)

لندن: يعود المؤثر البريطاني الأمريكي الذكوري أندرو تايت وشقيقه تريستان إلى المملكة المتحدة، على ما أعلن وكلاؤهما الخميس، للدفاع عن نفسيهما أمام القضاء بعدما وَجّه إليهما تهما عدة من بينها الاغتصاب والاتجار بالبشر.

وأفاد مكتب هولبورن آدامز للمحاماة بوكالته عن الشقيقين في المملكة المتحدة بأنهما سيعودان إليها لمواجهة التهم التي وجهها إليهما القضاء البريطاني، ما إن “ينتهي” النظر في القضايا الجنائية المتعلقة بهما في رومانيا.

وأوضح المكتب أن “المدعين العامين الرورمانيين أسقطوا (…) عددا من التهم الموجهة إليهما في رومانيا”، حيث يلاحقان بتهمتَي الاتجار بالبشر والاغتصاب.

وأعلنت النيابة العامة في المملكة المتحدة الأربعاء أن تهم الاغتصاب والاتجار بالبشر والاعتداء بالضرب والتسبب بجروح وُجهت إلى الأخوين تايت في كانون الثاني/يناير 2024.

ووُجهت عشر تهم إلى أندرو تيت البالغ 38 عاما من بينها “القوادة”، في أفعال تتعلق بثلاث نساء، فيما يواجه تريستان تايت 11 تهمة تتعلق بامرأة واحدة.

وأصدرت المملكة المتحدة مذكرة توقيف دولية في حق الشقيقين اللذين ينكران التهم، إلاّ أن تسليمهما غير ممكن قبل الفصل في القضايا الجنائية التي يلاحقان بها في رومانيا، وفقًا للنيابة العامة البريطانية.

وغادر أندرو وتريستان تايت رومانيا إلى الولايات المتحدة في نهاية شباط/فبراير، قبل أن ينتقلا إلى دبي في نيسان/أبريل. ويعودان بانتظام إلى رومانيا للامتثال لمتطلبات الإشراف القضائي.

ويتهم محامو الأخوين تايت في رسالتهم المدعين العامين البريطانيين برفض تزويد موكليهم “المعلومات الأساسية التي تُمكّنهما من فهم التهم الموجهة إليهما”. واشار المحامون إلى أن الشقيقين “لا يعلمان حتى بهويات الضحايا المزعومين”.

واتهموا وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بـ”التضليل”.

وتقاضي أربع نساء أندرو تايت مدنيا في المملكة المتحدة بتهم الاغتصاب والاعتداء.

وأشار مكتب هولبورن آدامز للمحاماة إلى أن المحكمة العليا في بريطانيا ستحاكم سنة 2027 المؤثر الذكوري، وهو ملاكم كيك بوكسينغ محترف سابق.

ويبلغ أكثر من عشرة ملايين عدد متابعي أندرو تايت أكثر من عشرة ملايين على منصة “إكس”، حيث يتباهى بعضلاته المفتولة وسيجاره وسياراته الفارهة.

ويُثير تايت إعجاب بعض المراهقين، إذ يُروّج لنظريات ذكورية ويُقدّم نصائح للرجال حول كيفية الإثراء.

(أ ف ب)