محامو الجزائر يرفعون تحفظات كبرى حول تعديل قانونيْ العقوبات والإجراءات الجزائية.. ويطالبون باعتماد قاض للحريات

الجزائر- “القدس العربي”:

دشّن المجلس الوطني للمحامين في الجزائر، فصلا جديدا من المواجهة مع وزير العدل رشيد طبي، وتوجه إلى الرئيس عبد المجيد تبون للمطالبة بسحب مشروعي القانونين المتعلقين بالعقوبات والإجراءات الجزائية، لاعتقاد المحامين أن النصين ينتهكان الدستور ويمسان باستقلالية العدالة.

وجدد المجلس بعد اجتماع مكتبه الذي يمثل جميع نقابات المحامين عبر الوطن، اتهام وزير العدل بإخلاف وعده وعدم إشراك هيئة الدفاع في إعداد نصوص قانونية حاسمة، رغم أنه “سبق له وأن التزم بإرسال مشاريع تلك القوانين لمجلس الاتحاد لإثرائها وإبداء ملاحظات بشأنها”.

ومن التحفظات التي أثارها المجلس بالنسبة لمشروع قانون الإجراءات الجزائية، أنه نص على حذف المحلفين في محكمة الجنايات، بالرغم من أن “هيئة المحلفين هي ضمن تشكيلة محكمة الجنايات منذ الاستقلال، اعتبارا من كونها محكمة شعبية وأن الأحكام تصدر باسم الشعب الجزائري”. وأضاف أنه “بدلا من إصلاح هيئة المحلفين بحسن اختيار الأعضاء من ذوي الكفاءات، فإن هذا المشروع قضى على ما تبقى من قواعد المحاكمة العادلة في المادة الجنائية”.

ومن النقاط الأخرى التي أثارها المحامون، مسألة المثول الفوري المستحدث سنة 2015 والذي فشل حسبهم فشلا ذريعا وترتب عنه الزيادة المعتبرة في عدد المحبوسين مؤقتا. والمثول الفوري، هو إجراء يقرره قاضي التحقيق بإحالة المتهم فورا على المحاكمة، وكان قد انتقد كثيرا خاصة في فترة الحراك الشعبي، حيث واجه الكثير من النشطاء محاكمات فورية. وقال المجلس في هذه النقطة إنه بدلا من “إصلاح هذا الإجراء باستحداث قاضي الحريات، فإن المشروع أبقى عليه”.

كما انتقد المحامون ما ورد في هذا النص، بخصوص السماح لقاضي التحقيق بإخفاء أوراق ومستندات الملف عن المحامي، الأمر الذي يمس بحقوق المواطن في الدفاع ومبادئ المحاكمة العادلة المنصوص عليها في الدستور.

أما بخصوص مشروع قانون العقوبات، فكان الاعتراض على إدراج الاعتداء الذي قد يقع على الشرطة القضائية ضمن الحالات الممتازة للدفاع الشرعي مما قد يفتح المجال لتجاوزات خطيرة والتعسف، إذ كان من المفروض حسب المجلس، ترك الأمر للقواعد العامة المحددة في قانون العقوبات.

كما استغرب المحامون نص المادة 148 من المشروع التي حددت المعنيين بالحماية أثناء تأدية مهامهم وهم القاضي والموظف والضابط العمومي، في حين أغفلت حسبهم عن قصد ذكر المحامي بالرغم من أن المادة 26 من قانون تنظيم المهنة تنص صراحة بأن إهانة المحامي هي من إهانة القاضي.

وعاد مجلس المحامين لقانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل مؤخرا دون إشراك هيئة الدفاع، بالقول إن هذا القانون يتضمن إخلالات جوهرية بحقوق الدفاع، منها أنه كان ينص على إلزامية المحامي أمام جهة الاستئناف في المواد المدنية التجارية والعقارية والإدارية، لكن المشرع حذف هذه الإلزامية إذا كان المتقاضي مستأنفا عليه. واعتبر أن هذا التعديل يمس بالحقوق المكتسبة للدفاع، ذلك أن “وزارة العدل بدلا من الزيادة في حقوق الدفاع ها هي تنتقص منها رغم أنه أصبح حقا مكتسبا يصب في مصلحة دولة القانون المنشودة”.

وخارج النصوص القانونية، أظهر مجلس المحامين استياء كبيرا من طريقة سير قطاع العدالة الذي قال إنه يسجل ترديا مستمرا. وأشار بالخصوص إلى ما قال إنه “الانتهاك المستمر لقرينة البراءة في المادة الجزائية الأمر الذي أدى إلى المساس بحريات، والمتابعات الجزائية للمحامين في قضايا مهنية بحتة التي هي من الاختصاص الحصري المتقاضين وحقوقهم، وكذا النقص الفادح في أمناء الضبط الأمر الذي ترتب عنه شلل واضح أمام الجهات القضائية المختلفة.

وفي نفس السياق، اعتبر المجلس أن خدمات المحكمة العليا التي تعد أعلى هيئة تقاضٍ، في تدن مستمر يتمثل خاصة في الاجتهادات القضائية المتناقضة دون دراسة مذكرات وعرائض الطعن والتسرع في الفصل، إذ أن “جل القرارات تصدر بعدم قبول الطعن شكلا أو رفضه موضوعا من أجل إفراغ الجدول الأمر الذي أسس لمظالم كثيرة مست بحقوق وحريات المتقاضين”.

وفي الأخير، قال مجلس الاتحاد إنه يدق ناقوس الخطر ويلتمس من رئيس الجمهورية بصفته حامي الدستور والقاضي الأول في البلاد التدخل لحماية الحقوق والحريات من أجل إرساء قواعد دولة القانون، وذلك بسحب مشروعي القانونين وإعادة صياغتهما بإشراك هيئة الدفاع، دون أن يستبعد خطوات تصعيدية مستقبلا في حال العكس.

وليست المرة الأولى التي ينتفض فيها المحامون الذين يمتلكون نقابة قوية في الجزائر ضد وزير العدل والحكومة عموما، فقد سبق لهم أن شنوا العام الماضي إضرابا مطولا احتجاجا على قانون المالية الذي فرض عليهم أعباء ضريبية جديدة. كما كانت قضية المحامي عبد الرؤوف أرسلان الذي سجن بتهم “نشر الأخبار الكاذبة” وتهم متعلقة بالإرهاب سنة 2021، مادة لتوتر شديد بين المحامين والسلطات القضائية.