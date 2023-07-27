محامو ترامب يجتمعون مع الادعاء قبل لائحة اتهام متوقعة

واشنطن: التقى محامو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مع مكتب المستشار الخاص بوزارة العدل الخميس قبل توجيه لائحة اتهام متوقعة بشأن جهود مزعومة لإلغاء نتيجة انتخابات 2020 ، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وأكد مصدر على دراية “مباشرة” بالقضية لشبكة “إن بي سي” أنه تم إبلاغ المحامين بتوقع لائحة اتهام جديدة للرئيس السابق الذي يعد المرشح الجمهوري الأوفر حظا لانتخابات 2024.

وقالت “إن بي سي” إنه تم إبلاغ المحامين باحتمال توجيه لائحة الاتهام “بحلول اليوم”.

وكان ترامب أعلن في 18 تموز/يوليو الماضي تلقيه رسالة من المدعي العام الفيدرالي جاك سميث تبلغه بأنه مستهدف شخصيا في التحقيق حول الهجوم على الكابيتول في 6 كانون الثاني/يناير 2021، عندما اقتحم آلاف من مناصريه مقر الكونغرس في واشنطن في مسعى لمنع المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات.

وأوردت وسائل إعلام أمريكية أن المدعي العام الفدرالي أبلغ ترامب بأنه معرض لثلاث تهم فيدرالية في التحقيق حول الانتخابات التي هزمه فيها الرئيس جو بايدن، هي التآمر ضد الدولة الأمريكية وعرقلة آلية رسمية والحرمان من حقوق.

وسبق أن وجه القضاء تهمتين إلى السياسي والملياردير الذي يتصدر المرشحين لتمثيل الحزب الجمهوري في السباق إلى البيت الأبيض عام 2024، الأولى في قضية الوثائق السرية التي حملها معه من البيت الأبيض عند انتهاء ولايته، والثانية على خلفية مدفوعات مشبوهة إلى ممثلة أفلام إباحية سابقة. وقد دفع ببراءته في القضيتين.

(أ ف ب)