محامو عبير موسي يتهمون الرئيس التونسي بتوظيف القضاء للتخلص من “منافِسة جديّة” في الانتخابات- (فيديو)

تونس- “القدس العربي”:

اتهم محامو عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، الرئيس قيس سعيد باستخدام القضاء للتخلص من موسي باعتبارها “منافسة جديدة” له في الانتخابات الرئاسية التي يفترض أن يتم تنظيمها نهاية العام الجاري.

وقال المحامي كريم كريفة عضو هيئة الدفاع عن موسي، خلال ندوة صحافية في العاصمة، إن “ملفا جديدا فتح بحق موكلتنا وفق الفصل 24 من المرسوم 54، بناء على شكوى تقدم بها رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر منذ ديسمبر 2022 بتهمة: الإساءة إلى موظف عمومي ونشر أخبار زائفة لا أساس لها من الصحة”.

وأوضح كريفة أن “سند الشكوى هو تدوينة لعبير موسي تطرقت فيها إلى الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية السابقة في الدوائر الانتخابية بالخارج، وهذه التدوينة هي في الأصل جزء من رسالة مفتوحة وجهتها رئيسة الحزب لرئيس الجمهورية، كما أنها لم تتضمن أية مغالطات أو شائعات كما يدعي رئيس الهيئة في شكواه”.

واعتبر أن فتح هذه القضية في هذا التوقيت بالذات هو “محاولة واضحة للتخلص من منافسة حقيقية وجدية للانتخابات الرئاسية التي من المفروض أن تنظم في 2024، وذلك باستخدام ذراع القضاء في مرحلة أولى ثم ذراع الهيئة العليا للانتخابات”.

وأضاف “رئيس هيئة الانتخابات أثر (سلبا) على حيادية الانتخابات الرئاسية قبل أن تبدأ، وبين أنه ينحاز إلى مرشح بعينه (في إشارة للرئيس قيس سعيد)، كما أصبحت هيئة الانتخابات خصما لأحد المرشحين”.

فضيحة سياسية وقانونية

كما وصف الحزب الدستوري الحر الشكوى القضائية الجديدة ضد موسي بـ”الفضيحة السياسية والقانونية الجديدة فإن الحزب الدستوري الحر”.

واستنكر في بيان على موقع فيسبوك “هذه الإحالة السياسية التي جاءت على المقاس لمواصلة التنكيل بالأستاذة عبير موسي، والتي تندرج في إطار بحث السلطة عن أسانيد جديدة لإصدار بطاقات احتجاز إضافية تضمن لها مواصلة إبعاد رئيسة الحزب عن المشهد السياسي، ذلك أن قرار تكليف أحد قضاة التحقيق بمباشرة البحث في الملف الجديد صدر بعد 24 ساعة من إعلان هيئة الدفاع عن أن نتيجة الاختبار المجرى بالملف الذي تم احتجاز الأستاذة عبير موسي بموجبه منذ 03 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عززت براءتها من التهم الباطلة الموجهة لها”.

وطالب الحزب بـ”الإقالة الفورية لرئيس الهيئة الذي ضرب شرعية الانتخابات الرئاسية قبل انطلاق مسارها”.

وكانت الشرطة التونسية اعتقلت موسي قبل أشهر من أمام القصر الجمهوري، بعد إصرارها على تقديم طلب اعتراض على مرسوم رئاسي يتعلق بالانتخابات الرئاسية.

وبعد يومين أصدر القضاء بطاقة إيداع بالسجن في حقها بتهمة تتعلق بـ”الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي”، والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام، وفق هيئة الدفاع عن موسي.

وفي وقت لاحق، اتهمت موسي، السلطات التونسية باحتجازها بشكل غير قانوني. كما أعلنت الدخول في إضرابا عن الطعام في السجن احتجاجا على “انتهاك حقوقها في الحرية والنشاط السياسي والانتماء الفكري”.