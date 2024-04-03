محامو عبير موسي يطالبون بالإفراج عنها… ومرشحة رئاسية تتطلع لـ«منافستها» في الانتخابات

تونس – «القدس العربي»: دعت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، السلطات التونسية إلى الإفراج عنها، بعدما قالت إنها أصبحت في “وضعيّة المحتجزة بالسجن دون إذن قضائي نافذ المفعول في ملف ما يعرف “بمكتب الضبط” وذلك لانتهاء المدّة القصوى للإيقاف التحفظي التي حدّدها القانون بستة أشهر وعدم صدور أي قرار بالتمديد طبق الفصل 85 من قانون الإجراءات الجزائيّة”.

وأدانت، في بيان الثلاثاء، ما سمتها “التجاوزات الجسيمة التي ارتكبت في حق موسي وخاصة عدم تنفيذ قرار دائرة الاتهام، الصادر منذ 21 فيفري/ شباط 2024 والمؤيد لقرار عميد قضاة التحقيق بإحالة الملف على المحكمة الجناحية فضلا عن تعمد النيابة العمومية الطعن بالتعقيب خارج الشروط المسموح بها في الفصل 259 من قانون الإجراءات الجزائيّة مما أدى إلى تعطيل مثول الزميلة أمام المحكمة رغم أنّ التعقيب لا يوقف تنفيذ قرارات دائرة الاتهام”.

كما نددت بـ”المماطلة لأكثر من شهر في إحالة الملف على أنظار محكمة التعقيب مما تسبب في تمطيط الزمن القضائي تعسفيا وأدّى الى تجاوز الأجل الأقصى لفاعليّة بطاقة الإيداع الصادرة بتاريخ 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، معتبرة أن “هذه الانتهاكات تدخل في إطار الإرادة الممنهجة للتنكيل بموسي والاعتداء على حقوقها الأساسيّة ومصلحتها الشرعيّة”.

كما أعلنت أنها تقدمت بشكوى رسمية إلى “فريق العمل المتخصص في الاحتجاز القسري (GTDA) ضدّ المورطين في سلب حريّة موسي في كافة الملفات الكيديّة والسياسية المفتوحة ضدّها وذلك تطبيقا لمقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسية الذي صادقت عليه تونس، وأمضت على البروتوكول الذي يرخص للمواطنين التونسيين تقديم شكايات أمام المؤسسات المختصة في المنتظم الأممي عند انتهاك حقوقهم وحرياتهم”.

وحذرت الهيئة من “تداعيات الوضع اللا قانوني الذي تخضع له موسي على شرعيّة ومشروعيّة الانتخابات الرئاسية القادمة باعتبارها مرشحة حزبها لهذا الاستحقاق”.

فيما قالت رئيسة حزب الجمهورية الثالثة، ألفة الحامدي، إنها تتطلع لمنافسة موسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرة إلى أن “التقدير السياسي الحكيم والعلمي يشير إلى أن الانتخابات ستكون بالأساس بيني وبين السيدة عبير موسي التي أنتظر خروجها من السجن للشروع في حملتي الانتخابية، خاصّة بعد ثبوت سقوط المرسوم 54 بفعل البيان الذي نشرته بتاريخ 26 مارس/ أذار 2024، الذي يسمح مبدئيّا للسيدة عبير موسى بالخروج من السجن إن شاء الله”.

كما انتقدت، في السياق، إعلان الأمين العام لحزب “الاتحاد الشعبي الجمهوري”، لطفي المرايحي ترشحه للانتخابات الرئاسية، ودعته لـ”الاتعاظ” من “خسارته المرتقبة في الانتخابات الرئاسية، وذلك حسب المعطيات العلمية والسياسية المتوفّرة حاليا، والتي تأكّد استحالة مروره للدور الثاني”.

وكانت الحامدي أثارت قبل أشهر موجة من الجدل لدى الطبقة السياسية بسبب “برنامجها الانتخابي”، بعد إعلانها الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، فضلا عن “التشكيلة الحكومية” التي اقترحتها، وتضم عددا من الوجود السياسية المعروفة، في حين أسندت رئاسة الحكومة المفترضة للمرايحي.