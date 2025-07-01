محاميان تونسيان لـ”القدس العربي”: غابت المحاكمة العادلة وهيئة المحامين عن قضية سُنية الدهماني

تونس ـ “القدس العربي”:

انتقد محاميان تونسيان حكم السجن الأخير بحق المحامية والإعلامية سُنية الدهماني، مؤكدين غياب شروط المحاكمة العادلة.

وقضت المحكمة الابتدائية في العاصمة، مساء الاثنين، بسجن الدهماني لمدة عامين بسبب تصريحات سابقة انتقدت فيها الممارسات العنصرية ضد المهاجرين الأفارقة، وهو الحكم الثاني ضد الدهماني في ذات القضية.

وقال المحامي عبد الناصر المهري: “الحكم الصادر ضد الدهماني هو استمرار لسياسة التنكيل من السلطة بنخبة الوطن، ومن بينهم إعلاميون لهم تأثير مهم على عامة الناس”.

وأضاف لـ”القدس العربي”: “ما نعيبه على الحكم بحق سنية الدهماني هو هضم المحكمة لحقوق الدفاع ورفض التأخير للإدلاء بما يفيد اتصال القضاء كما يستوجبه حسن سير العدالة، الذي يمنع بمقتضاه النظر مجددا في ذات النزاع حتى لا تتكرر الأحكام وتتعارض وبالنظر لوحدة الأفعال”.

وتابع المهري: “وتبقى الدهماني أم ولها عائلة وأحباء ومن غير المقبول الاستمرار في التعامل معها بتلك الطريقة، وما أعيبه أيضا هو سكوت الهيئة الوطنية للمحامين على ما نشهده من انتهاك لحقوق الناس، كما أنه ليست هكذا تدار الأمور”.

وقال المحامي والناشط الحقوقي هادي الحمدوني لـ”القدس العربي”: “الحكم القضائي الصادر بسجن المحامية سنية الدهماني لمدة عامين، إثر تصريح إعلامي واحد -حسب تصريح هيئة الدفاع عنها- يطرح عدة تساؤلات جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع الأساسية. أول هذه التساؤلات يتعلق بتطبيق مبدأ “عدم جواز المحاكمة مرتين على نفس الفعل” (non bis in idem)، وهو مبدأ عالمي يُعتبر من صلب العدالة الجنائية، ويضمن عدم التعرض لعقوبة مزدوجة على ذات القضية”.

وأضاف: “في هذا السياق، يثير قرار مجموعة المحامين في هيئة الدفاع عنها بسحب نيابتهم عن الأستاذة الدهماني وانسحابهم من جلسة المرافعة قلقًا مشروعًا بشأن احترام الإجراءات القانونية وسلامة مسار التقاضي، خاصة وأن ذلك يأتي احتجاجًا على ما اعتبروه خرقًا صريحًا لمجلة الإجراءات الجزائية، التي تمثل الإطار القانوني الأسمى لحماية الحقوق داخل منظومة العدالة. كما لا بد من التأكيد على أن القضاة لا سلطان عليهم إلا القانون، وأن الجميع، بلا استثناء، سواسية أمامه، يتمتعون بنفس الضمانات، ويحاكمون بنفس القواعد القانونية دون تمييز أو محاباة. هذه المبادئ هو الأساس الذي تقوم عليه دولة القانون، ولا يمكن التفريط فيها تحت أي ظرف”.

وتابع الحمدوني: “وفي ظل مسار 25 جويلية (يوليو) الذي يُفترض أن يكون قطيعة حقيقية مع مظاهر الماضي، لا بد أن يكون هذا المسار واضحًا في التزامه بحماية الحقوق والحريات، وضمان محاكمات عادلة ترفض كل أشكال الظلم والتعسف. لا يمكن أن نحقق إصلاحًا حقيقيًا دون احترام القوانين وضمانات العدالة التي طالما ناضل من أجلها الشعب التونسي، وخاصة المبادئ التي تضمن الحرية والكرامة. تلك التطورات تذكرنا بقيمة مكتسبات الثورة التونسية، وتؤكد ضرورة بناء نظام قضائي يحمي حقوق الأفراد ويضمن استقلالية القضاء، دون أن يتحول إلى أداة يتم توظيفها لأي غرض كان بأي شكل كان، مع الحفاظ دوماً على مبدأ استقلال القضاء وسيادة القانون”.

وختم بقوله: “نؤكد على أن مسار 25 يوليو يجب أن يكون بداية جديدة تقطع مع كل مظاهر الظلم السابق، وتؤسس لعدالة حقيقية تُحترم فيها الحقوق والحريات، ويُضمن فيها التوازن بين استقلال القضاء وحماية المواطنين”.