 محامية الدفاع عن جوليان أسانج: حياة موكلي ستكون “في خطر” إذا فشل استئنافه الأخير

لندن: قالت محامية الدفاع عن جوليان أسانج، مؤسس موقع “ويكيليكس”، إن حياة موكلها ستكون “في خطر”، في حال فشل استئنافه الأخير من أجل عدم ترحيله من بريطانيا إلى الولايات المتحدة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء “بي إيه ميديا” البريطانية، اليوم الاربعاء.

ويشار إلى أن أسانج مطلوب في الولايات المتحدة، بسبب مؤامرة مزعومة من أجل الحصول على معلومات تتعلق بالدفاع الوطني، والكشف عنها، بعد نشر مئات الآلاف من الوثائق المسربة المتعلقة بحربي أفغانستان والعراق.

ومن جانبه، ينفي أسانج أن يكون قد ارتكب أي مخالفات.

وقد أمضى أسانج (52 عاما) الأعوام الأربعة الأخيرة بسجن “بيلمارش” في لندن، حيث يحتجز منذ إخراجه من سفارة الإكوادور في عام 2019، بينما يحارب المحاولات التي تبذلها الولايات المتحدة من أجل تسليمه لها.

وقالت جينيفر روبنسون، محامية أسانج، وهي محامية دولية تعمل في مجال حقوق الإنسان، لهيئة البث الأسترالية (إيه بي سي): “نتيجة لفترة الـ13 عاما التي قضاها بصورة فعلية في السجن، أو قيد الإقامة الجبرية، أو تحت أي شكل من أشكال القيود المفروضة على حريته داخل سفارة الإكوادور، فهو حقا ليس على ما يرام”.

وأوضحت أنه “عانى كثيرا بسبب العلاج، إنه يعاني من اكتئاب شديد، وقد تم تشخيص حالته بأنه يعاني من اضطراب الطيف ، والدليل الطبي أنه في حال تم تسليمه إلى الولايات المتحدة، فإن هذه الظروف ستدفعه إلى الانتحار… لذلك، فأنا لا أبالغ عندما أقول إن حياته في خطر.

(د ب أ)