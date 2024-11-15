سياسة | دولي | الولايات المتحدة

محامية ترامب ذات الأصول العربية ألينا حبة تقول إنها لن تصبح السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض- (تدوينة)

15 - نوفمبر - 2024

رائد صالحة
حجم الخط
1

واشنطن- “القدس العربي”: قالت ألينا حبة، محامية أحد كبار مساعدي الرئيس المنتخب دونالد ترامب، إنها خرجت من السباق لتولي منصب السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض.

وكتبت حبة، وهي من أصول عراقية، على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) “في حين أنني أشعر بالرضا عن الدعم والتكهنات، فإن دور السكرتير الصحافي ليس دورًا أفكر فيه. على الرغم من أنني أحب الصراخ من على المنصة، إلا أنني سأكون أفضل في مناصب أخرى… ستكون هذه الإدارة ملحمية! فخورة جدًا بفريق ترامب، والتعيينات الأخيرة”.

 

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، سُئلت حبة خلال ظهورها في برنامج شون هانيتي عن تقرير يشير إلى أنها المرشحة الأوفر حظا لهذا المنصب، لتجيب: “لقد حان الوقت لقلب الصفحة. لقد حان الوقت للدفاع عن أمريكا أولاً”، “إنه قرار يتخذه الجميع، وليس أنا”.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول مسلم عربي:
    نوفمبر 16, 2024 الساعة 7:29 م

    إذا كان الإجرام الصهيويني مدعوما أمريكيا وابريطانبا والمانيا وفرنسيا وخليجيا ومصريا فقنلة الأطفال والنساء وتدمير المستشفيات والمساجد والكنائس وهدم البيوت غلى ساكنيها ومنع الدواء واعتقال الطواقم الصحية …..الح لها من يقدم لها القنابل الذكية والف 35والف 32 لقتل الأبرياء في مخيلة المنتقدين .فعند شعوب العالم ومنهم الشعب المريكي والجامعات الإمريكية لهم رأي يقول لهؤلاء الجلادين فلا تخشاهم فهم ضعفاء ولهم مرض نفساني ، لأن الرأي العام الدولي يرد عليهم في شوارع نييورك وواشنطن وعليهما من المدن الأمريكية وأحرار العالم لا تخشاهم فهم يعبرون عن خيبة املهم .فالحق ولو تحلف عليه الأشقياء فهو المنتصر .كم كان عند فرعون اللعين من قوة .فلن يستطع أن ينتصر على قلة العدد عند سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام .لأن الخق يخيف الإرهابيين قتلة الأطفال.فغزة منتصرة بإذن الله وطوفان الأقصى سيحقق التصر لأنهم على الخق .وذهابك لغزة يكون شرفا …….

    رد

أخبار ذات صلة

محاولة فاشلة في مجلس النواب الأمريكي لإقرار مشروع قانون يسمح باستهداف المنظمات المدافعة عن حقوق الفلسطينيين
منذ 5 ساعات
البرلمانية إلهان عمر تتعرض للمضايقة من “غوغاء” داعمين للاحتلال الإسرائيلي في أروقة الكونغرس: “اذهبي إلى غزة”- (فيديو)
منذ 23 ساعة
رشيدة طليب تطالب بلينكن “الكذاب” بالاستقالة بسبب رفضه محاسبة إسرائيل على الإبادة الجماعية بغزة- (فيديوهات)
16 - نوفمبر - 2024
 اتحاد الحريات المدنية الأمريكية: مشروع قانون معاداة السامية إهانة لحرية التعبير ورقابة للانتقادات ضد الجرائم الإسرائيلية
15 - نوفمبر - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية