محامية ترامب ذات الأصول العربية ألينا حبة تقول إنها لن تصبح السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض- (تدوينة)

واشنطن- “القدس العربي”: قالت ألينا حبة، محامية أحد كبار مساعدي الرئيس المنتخب دونالد ترامب، إنها خرجت من السباق لتولي منصب السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض.
وكتبت حبة، وهي من أصول عراقية، على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) “في حين أنني أشعر بالرضا عن الدعم والتكهنات، فإن دور السكرتير الصحافي ليس دورًا أفكر فيه. على الرغم من أنني أحب الصراخ من على المنصة، إلا أنني سأكون أفضل في مناصب أخرى… ستكون هذه الإدارة ملحمية! فخورة جدًا بفريق ترامب، والتعيينات الأخيرة”.
While I am flattered by the support and speculation, the role of Press Secretary is not a role I am considering. Although I love screaming from a podium I will be better served in other capacities.
This adminstration is going to be epic! So proud of the Trump team, the latest…
— Alina Habba (@AlinaHabba) November 14, 2024
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، سُئلت حبة خلال ظهورها في برنامج شون هانيتي عن تقرير يشير إلى أنها المرشحة الأوفر حظا لهذا المنصب، لتجيب: “لقد حان الوقت لقلب الصفحة. لقد حان الوقت للدفاع عن أمريكا أولاً”، “إنه قرار يتخذه الجميع، وليس أنا”.
إذا كان الإجرام الصهيويني مدعوما أمريكيا وابريطانبا والمانيا وفرنسيا وخليجيا ومصريا فقنلة الأطفال والنساء وتدمير المستشفيات والمساجد والكنائس وهدم البيوت غلى ساكنيها ومنع الدواء واعتقال الطواقم الصحية …..الح لها من يقدم لها القنابل الذكية والف 35والف 32 لقتل الأبرياء في مخيلة المنتقدين .فعند شعوب العالم ومنهم الشعب المريكي والجامعات الإمريكية لهم رأي يقول لهؤلاء الجلادين فلا تخشاهم فهم ضعفاء ولهم مرض نفساني ، لأن الرأي العام الدولي يرد عليهم في شوارع نييورك وواشنطن وعليهما من المدن الأمريكية وأحرار العالم لا تخشاهم فهم يعبرون عن خيبة املهم .فالحق ولو تحلف عليه الأشقياء فهو المنتصر .كم كان عند فرعون اللعين من قوة .فلن يستطع أن ينتصر على قلة العدد عند سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام .لأن الخق يخيف الإرهابيين قتلة الأطفال.فغزة منتصرة بإذن الله وطوفان الأقصى سيحقق التصر لأنهم على الخق .وذهابك لغزة يكون شرفا …….