محامية ترامب ذات الأصول العربية ألينا حبة تقول إنها لن تصبح السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض- (تدوينة)

واشنطن- “القدس العربي”: قالت ألينا حبة، محامية أحد كبار مساعدي الرئيس المنتخب دونالد ترامب، إنها خرجت من السباق لتولي منصب السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض.

وكتبت حبة، وهي من أصول عراقية، على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) “في حين أنني أشعر بالرضا عن الدعم والتكهنات، فإن دور السكرتير الصحافي ليس دورًا أفكر فيه. على الرغم من أنني أحب الصراخ من على المنصة، إلا أنني سأكون أفضل في مناصب أخرى… ستكون هذه الإدارة ملحمية! فخورة جدًا بفريق ترامب، والتعيينات الأخيرة”.

While I am flattered by the support and speculation, the role of Press Secretary is not a role I am considering. Although I love screaming from a podium I will be better served in other capacities.

This adminstration is going to be epic! So proud of the Trump team, the latest…

— Alina Habba (@AlinaHabba) November 14, 2024