محامية تونسية تتهم وزير الداخلية السابق بـ”فبركة” ملف التآمر.. وانتقادات لعودة “سيارة التعذيب”

تونس- “القدس العربي”: اتهمت المحامية دليلة مصدّق، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين في قضية التآمر ضد أمن الدولة في تونس، وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين بـ”فبركة” الملف المذكور لإرضاء الرئيس قيس سعيد.

وقالت مصدق في تصريح إذاعي “عندما كانت العلاقة متوترة بين شرف الدين ورئيس الجمهورية خلال شهري كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير، قام شرف الدين باختلاق قصة التآمر حتى يستعيد مكانته ولا يفقد منصبه”.

وأضافت “كشقيقة سجين وليس كمحامية، أطالب بالتحقيق مع توفيق شرف الدين الذي يقف وراء هذه الفبركة وقد تقدمنا بشكوى ضدّه وضدّ وزيرة العدل ليلى جفال، ولكن هذه الشكاوى لم تبارح رفوف وزارة العدل إلى اليوم”.

وأكدت أن شرف الدين “أوهم الدولة بوجود جريمة وألصق تهما متعلقة بالإرهاب في حق مناضلين للتنكيل بالمعارضة، لكن تبيّن أن الملف فارغ والدولة تورطت فيه لتجد نفسها في حرج داخليا وخارجيا، لكنها لا تعترف بارتكابها لأي خطأ”.

من جانب آخر، نددت هيئة الدفاع عن المعتقلين بعودة “التعذيب” لنقل المتهمين بقضية التآمر ضد أمن الدولة.

وأضافت في بيان الثلاثاء “هذا الأمر تسبب بإصابة عصام الشابي بأضرار بليغة على مستوى الظهر بسبب سقوطه أثناء عملية النقل وهو ما استوجب نقله وبصفة فورية من مقر القطب القضائي إلى مستشفى المنجي سليم حيث تم إجراء فحوصات أوليّة. وفي إمعان للإضرار به ودون مراعاة وضعيته الصحيّة الخطيرة، جرت محاولة لإعادته للسجن باستعمال “سيّارة التّعذيب” وهو ما تم رفضه. هذا وقد تمّت إعادة المعتقل السّياسي عصام الشابي إلى سجن المرناقيّة في سيّارة إسعاف”.

كما أكدت “تعرّض المعتقلين خيام التركي وغازي الشواشي لأضرار بدنيّة أثناء النقل مما تسبّب لهما في حالة من القيء وأوجاع بسبب الرضوض”.

وأشارت الهيئة إلى أن “المعتقل السّياسي عبد الحميد الجلاصي مازال مقيما بالمستشفى حيث أجرى عمليّة جراحيّة على مستوى الكلى، وقد تم إعلام الهيئة أن كاتب التحقيق سيتولّى إعلامه بقرار قاضي التّحقيق بالتمديد في فترة الإيقاف التحفظي وذلك بالمستشفى”.

واعتبرت الهيئة أن “إصرار إدارة السّجن على نقل المعتقلين باستعمال “سيارة التعذيب” يعكس إمعانها القصدي في الإضرار بهم، وهو ما تأكّد اليوم بشكل واضح وجليّ. ويتعارض مع مزاعم الهيئة العامة للسجون والإصلاح حول احترام هذه السيارة لشروط النقل الإنساني إلى درجة تقديمها شكوى قضائية ضد عضو بهيئة الدّفاع لمجرّد أنّه كشف الحقيقة للرّأي العام حول “سيّارة التّعذيب” هذه. ولم ينكر، ممثل الهيئة العامة، خلال التحقيق ما تسببه السيارة من أضرار، وقد استجابت إدارة السجن لطلب عدم استعمالها وهو ما تم تسجيله في أكثر من مناسبة، ولكن تعاين هيئة الدّفاع عودة إدارة السجن لاستعمالها دون أي موجب عدا الإضرار بالمعتقلين بشكل مقصود”.

وقالت إنها “تحتفظ بحقّها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والحقوقية ضد كل من تورّط في استعمال وسائل نقل لا تحترم أدنى الشروط الإنسانية رغم كلّ التّحذيرات السّابقة التي تمّ التّعاطي معها بالتّشبّث بالإنكار والهروب للأمام”.

وكان قاضي التحقيق في قضية التآمر على أمن الدولة قرر تمديد فترة اعتقال كل من عبد الحميد الجلاصي وخيام التركي وجوهر بن مبارك وغازي الشواشي وعصام الشابي ورضا بلحاج، الموقوفين منذ شباط/ فبراير الماضي بتهمة التآمر على أمن الدولة، والذين سجلوا اعتراضهم على القرار الذي اعتبروا أنه “سياسي وليس قضائيا”.